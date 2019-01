Maltempo | Salaria riaperta ai tir | 30 cm neve nel Maceratese

meteoweb.eu

: Maltempo: disagi sulla Salaria, nevica sulle zone terremotate - gazzettadi : Maltempo: disagi sulla Salaria, nevica sulle zone terremotate - zazoomblog : Maltempo Marche: neve nelle zone colpite dal terremoto Salaria chiusa per i mezzi pesanti - #Maltempo #Marche:… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)verso le 19 anche ai mezzi pesanti la strada statalechiusa stamattina a causa delle nevicate che hanno riversato sul terreno fino a 15 centimetri di coltre nelle aree appenniniche dell’Ascolano e fino a 30 centimetri nel, entrambe zone terremotate.Disagi per la viabilità si sono verificati anche nel Fermano dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in difficolta’ pere fondi stradali ghiacciati.Qualche problema sulle strade nel Fabrianese e nel Pesarese, non solo vicino ai passi. Gia’ dalla prima mattinata in provincia di Ancona e Pesaro Urbino non si sono piu’ registrate precipitazioni. Continua a nevicare invece nelle zone montane maceratesi.Sulla Ss77 Val di Chienti, all’altezza del km 64+400 a Belforte del Chienti, è in corso la rimozione del tir che ha ...