Di Maio | sindaci non possono aprire porti

Dl sicurezza - Di Maio calma gli eletti M5s : "Lo abbiamo votato" | Conte apre ai sindaci : Si riapre il fronte dei parlamentari contrari al provvedimento. Ma Salvini non arretra: "abbiamo già migliorato il testo". De Magistris all'attacco del vicepremier: "Tradisce la Costituzione, si dimetta lui"

Di Maio : sindaci non hanno potere di aprire e chiudere porti : Roma, 4 gen., askanews, - I sindaci non hanno il potere di aprire e chiudere i porti. E' quanto sottolinea il vicepremier Luigi Di Maio, da Alleghe, sulle polemiche sollevate da alcuni sindaci che non ...

Di Maio sta con Salvini : 'Sindaci non hanno autorità su porti' e bacchetta anche i suoi : Matteo Salvini, nelle ultime ore, è finito nel mirino dei sindaci. Diversi primi cittadini, in ambito di sinistra o comunque Pd, si sono detti pronti a non applicare il decreto sicurezza per la sua presunta incostituzionalità. In molti hanno sottolineato come nessun amministratore possa applicare le leggi secondo la propria discrezionalità, ma questo non sembra fermare alcuni protagonisti della vicenda come il sindaco di Napoli De Magistris che ...

Di Maio con Salvini : stop ai sindaci ribelli e niente reddito di cittadinanza agli stranieri : Il leader del Movimento 5 stelle detta la linea dopo l'intervento del Senatore Mantero che aveva duramente criticato il...

Di Maio : no autorità sindaci sui porti : 14.14 La protesta verso il decreto sicurezza "è un'occasione di campagna elettorale. Così come i sindaci che dicono di aprire i porti. Per legge non hanno alcuna autorità per farlo".Così il vicepremier Di Maio interviene anche sul caso dei porti negati agli sbarchi di migranti. Qualche membro della maggioranza è a disagio? "Si ricordi che ha votato il decreto sicurezza", aggiunge Di Maio. "Il presidente del Consiglio incontrerà l'Anci ...

Luigi Di Maio : “Sindaci non hanno il potere di aprire i porti. Dl sicurezza? Va bene così” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviene sulle polemiche relative al decreto legge sicurezza e alla mancata indicazione di un place of safety per le navi Sea Watch 3 e Sea Eye: "I Sindaci non hanno autorità in materia e fanno solo polemiche da campagna elettorale. Il dl Sicurezza lo abbiamo votato, siamo favorevoli".Continua a leggere

Dl Sicurezza - Di Maio : Sindaci M5S applicheranno la legge : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

Dl sicurezza - Di Maio prova a stroncare la fronda 5S 'Siamo a favore della legge'. Ma crescono le proteste di sindaci e parlamentari : Luigi Di Maio costretto a intervenire per fermare l'onda crescente delle proteste nel Movimento: 'Se qualcuno è a disagio si ricordi che i 5Stelle sono a favore del decreto sicurezza', dice. Ma per i ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini contro i sindaci “disobbedienza” interviene Palazzo Chigi - disponibili ad un incontro : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si scagliano contro i sindaci che non intendono applicare il decreto Sicurezza, l’Anci minaccia la restituzione delle fasce tricolori Da una parte Luigi Di Maio e Matteo Salvini che si scagliano contro i sindaci che non intendono applicare il decreto Sicurezza, dall’altra l’Anci che minaccia la restituzione delle fasce tricolori. Nel mezzo Palazzo Chigi che, in serata, interviene per cercare di spegnere le ...