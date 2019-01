Bolzano | si schianta con lo slittino contro un albero | muore una bambina di 8 anni

Blastingnews

: Si schianta con la slitta a Merano 2000: grave giovane del Lazio - La voce di Bolzano - VoceDelTrentino : Si schianta con la slitta a Merano 2000: grave giovane del Lazio - La voce di Bolzano - hockeywords_com : Il Bolzano si schianta contro Rinne – Il Dornbirn espugna il Palaonda all’overtime - -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Un terribile incidente si è verificato intorno alle 13:00, sul Corno del Renon, in provincia di. Unadi 8infatti, originaria di Reggio Emilia, è deceduta in seguito al violentissimo impattoun, mentre si trovava in sella ad uno. Sono ancora tutte da chiarire le cause dell'episodio. I media locali fanno sapere che la piccola è praticamente morta sul colpo. Dalle prime indiscrezioni, pare che la bimba si trovasse insieme alla madre sulla slitta e che quest'ultima abbia perso illlo del mezzo, secondo quanto riferito dal quotidiano Alto Adige sulle sue pagine on-line. Attualmente la donna si trova ricoverata all'ospedale diUna tragica fatalità Nessuno pensava che una mattinata di divertimento sulla neve potesse trasformarsi in tragedia. Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Un elicottero ha ...