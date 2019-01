U&D | messaggio di Andrea Dal Corso forse rivolto a Teresa Langella | ' Decidi tu'

Blastingnews

: Per u 2019 : pace, salute, è un paese da fà ! - Gilles_Simeoni : Per u 2019 : pace, salute, è un paese da fà ! - SCBastia : #SCBUSC, stu sabbatu à 1 ore di dopu-meziornu, in Furiani, pè i 32esimi di finale di a #CDF ?? ! ?? NANZ'À U SCONTRU… - JF_Acquaviva : #Sustegnu fraternu à un agricultore sputicu è travagliadore, Toussaint Fazi. U so duminiu agriculu hè statu toccu d… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo le festività natalizie assisteremo al ritorno diDal, che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto tra i corteggiatori della tronista napoletana. La ragazza ha deciso di dare una seconda possibilità all'ex tentatore di Temptation Island, che ricordiamo contribuì alla fine della storia d'amore tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani.è stata criticata dai suoi corteggiatori e non solo, anche dal pubblico, lo stesso che non crede alla sincerità di, troppo concentrato (secondo molti) sul dissocial, agenzie e pubblicità. Sul profilo dinon c'è traccia infatti di, tranne che unsibillino apparso nelle ultime ore sulle storie Instagram: "tu". La tronista, invece, è sempre presente nei pensieri di Antonio Moriconi, che ...