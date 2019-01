Terremoti | scoperta la sorgente che controlla i grandi sismi in Himalaya | un modello

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Generalmente, quando si verifica un terremoto molto violento, prima che una faglia torni a essere pericolosa passano tempi relativamente lunghi, almeno in termini umani. Si parla di secoli, o anche di millenni. Ma il violento sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015, che ha ucciso 9000 persone e raso al suolo interi villaggi, non ha scaricato tutta l’energia che si è accumulata in quell’area del pianeta nei secoli precedenti: la porzione occidentale della gigantesca fagliana (la frattura che muovendosi ha dato origine al sisma) è ancora carica e, secondo questo nuovo studio, è pronta per il “big–one”. Questa è, in sintesi, la conclusione di una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communications e coordinata da Luca Dal Zilio, un giovane ricercatore italiano che lavora presso il politecnico di Zurigo, in collaborazione con il ...