NBA | lite negli spogliatoi in casa Memphis Grizzlies | Temple e Casspi a “contatto”

NBA - a tutto Gallinari : i suoi sogni per il futuro - la lite Durant-Green e l’assalto al titolo “complicato” : Danilo Gallinari si appresta a vivere una stagione importante ai Clippers, con il nuovo progetto losangelino che sta portando buoni frutti in questo inizio di stagione Danilo Gallinari ha iniziato la sua stagione NBA in maniera ottima, nonostante i problemi fisici dell’anno passato. I suoi Clippers stanno giocando un buon basket, trovando una continuità di risultati forse insperata ad inizio stagione. L’azzurro, parlando ...

NBA - Draymond Green fuori squadra dopo la lite con Durant : maxi multa e ripercussioni sugli Warriors : Draymond Green continua ad accendersi troppo spesso, creando non pochi problemi agli Warriors, la lite con Durant non è passata inosservata Draymond Green non è sceso in campo nella notte con i suoi Warriors. L’ala di Golden State è stata infatti tenuta fuori dopo la lite con Kevin Durant della scorsa notte. Tra i due sono volate parole grosse e la franchigia ha deciso di prendere provvedimenti tenendo a riposo forzato Green ed ...

