Milan | arriva la comunicazione del club a Higuain

Milan - sono arrivate due offerte per Laxalt - : Diego Laxalt in uscita dal Milan. Dopo l'offerta della Lazio, arrivata nei giorni scorsi, anche il Newcastle si è fatto avanti per l'esterno rossonero, reduce da una prima parte di stagione deludente ...

Basket - guai per l’Olimpia Milano : l’infortunio di Tarczewski è più serio del previsto - arriva Omic : Kaleb Tarczewski, centro dell’Olimpia Milano, sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio rimediato nei giorni scorsi Kaleb Tarczewski si ferma per infortunio. Il centro dell’Olimpia Milano dovrà stare fuori dal parquet per oltre un mese a causa della lesione al pollice destro occorsagli a seguito della gara di Eurolega contro il Maccabi. Per sopperire all’assenza del centro, la dirigenza milanese ha messo le mani ...

Milan - una soluzione tutta in casa? Nuova pista - chi arriva al posto di Gattuso : Il futuro di Gattuso è appeso ad un sottilissimo filo. Potrebbe non bastare nemmeno un successo domani sera contro la Spal (alle 20.30 in diretta su Dazn) per salvare la panchina del tecnico calabrese. Servirà una reazione per convincere la società. Dopotutto, i soli tre punti portati a casa dai ros

Milan - Gennaro Gattuso esonerato? La voce clamorosa : arriva Francesco Guidolin : Le ore di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan sarebbero contate. Indiscrezioni danno quasi per scontato l'esonero dopo le prossime due partite, Frosinone in trasferta a Santo Stefano e Spal il 29 ...

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos esonera Xavi Pacual - arriva coach Rick Pittino. Domani sfida con Milano : Il Panathinaikos ha esonerato il proprio allenatore dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Real Madrid in Eurolega e dunque affronterà Milano senza la prima guida tecnica. Il club greco ha esonerato Xavi Pascual proprio alla vigilia della sfida contro la compagine meneghini, in programma Domani sera in casa. La corazzata di Atene, una delle più vincenti a livello europeo, sarà prossimamente guidata da mitico Rick Pittino, 66enne ...

Milan - per Higuain peggiore inizio da quando gioca in Serie A : l’alternativa arriva già a gennaio? : Se il Milan si trova al quarto posto in campionato, di sicuro il merito non è di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, non va in gol da quasi due mesi quando a “San Siro” i rossoneri sconfissero in rimonta la Sampdoria per 3-2. In campionato è fermo a quota 5 reti, mentre in Europa League ne ha segnate una al Dudelange e una all’Olympiakos. La risalita dei rossoneri ha molto di Gattuso che, nonostante ...

Maltempo : arriva la neve a Milano : Notte magica a Milano, che stasera è stata ‘illuminata’ dalla neve: già annunciata dalle previsioni meteo, è iniziata a cadere a grandi fiocchi sulla città. Già pronto il piano neve del Comune, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha lanciato un appello ai senzatetto perché si rivolgano ai centri di accoglienza che hanno ancora posto. L'articolo Maltempo: arriva la neve a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Calciomercato Milan - arrivano le richieste di Gattuso : la dirigenza vuole risultati : Calciomercato Milan – Il Milan di Gattuso è in cerca di un nuovo rinforzo in attacco essendo tramontata l’idea Ibrahimovic. Come ben noto, lo svedese è stato accontentato dai Los Angeles Galaxy e quindi rimarrà in Mls, adesso Leonardo e la dirigenza sono alla ricerca di un nuovo colpo che possa infiammare il tifo […] L'articolo Calciomercato Milan, arrivano le richieste di Gattuso: la dirigenza vuole risultati proviene ...

Maltempo - brusco calo delle temperature e a Milano arriva la neve : Il momento sembra essere arrivato. Oggi sono previsti i primi fiocchi di neve a Milano, come si legge sui siti di previsione meteo . La protezione civile della Lombardia ha emanato un'allerta di ...

Futuro al Milan? Arriva la definitiva scelta di Ibrahimovic - lo svedese annuncia sui social la sua decisione [VIDEO] : L’attaccante svedese ha annunciato tramite un video su twitter il suo Futuro, svelando a modo suo la propria decisione Zlatan Ibrahimovic rimane ai Los Angeles Galaxy, è questa la decisione dell’attaccante svedese come conferma il video da lui postato sul proprio profilo ufficiale. Niente Italia e niente ritorno al Milan per il totem di Malmoe, che proseguirà dunque la sua avventura nella Major League Soccer. Nella clip ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

A Sassari arriva l'Olimpia Milano. Esposito : «Imperativo non farli scappare via» : Palla a due domani alle 17.00 al PalaSerradimigni Di: Antonio Caria Dopo la vittoria di Fiba Europe Cup a Groningen, la Dinamo Banco di Sardegna ritorna a Sassari, al PalaSerradimigni, per affrontare ...

Milan - arriva la multa Uefa : 12 milioni e rosa ridotta : Sport 13 dicembre 2018 Clamoroso ad Atene, il Milan perde 3-1 ed è eliminato dall'Europa League: avanza l'Olympiacos Per capire l'impatto della sanzione basti pensare che nel prossimo triennio il ...

Dopo il Pireo c'è Nyon : per il Milan arriva anche la sanzione Uefa : Dal Pireo a Nyon , un risveglio amaro per il Milan per una nuova giornata di passione in attesa che dalla Uefa arrivi l'annunciata multa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-...