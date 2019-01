Maltempo | divieto di circolazione dei mezzi pesanti in pronvincia dell’Aquila

Maltempo Puglia : nella Bat divieto di circolazione per i mezzi pesanti : In previsione di nevicate e gelate la Prefettura di Barletta Andria Trani ha emanato un’ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della provincia. I l provvedimento entra in vigore dalla mezzanotte e durerà fino a cessata esigenza, salvo rivalutazioni che saranno adottate sulla base di un ...

Maltempo : in Veneto prorogato al 13 dicembre il divieto di caccia nei Comuni vicino ai boschi : Con un decreto firmato oggi, il Vicepresidente della Regione del Veneto, Gianluca Forcolin, ha prorogato al 13 dicembre 2018 il divieto temporaneo alla caccia, limitatamente a 17 territori comunali della provincia di Belluno. La decisione è stata assunta in considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della situazione dopo la devastante ondata di Maltempo di fine ottobre, con riferimento ad alcuni specifici ambiti della provincia ...

Maltempo : Zaia revoca il divieto di caccia ma non nel Vicentino : Con due decreti, recanti i numeri 141 e 142, siglati venerdì, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha revocato il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i ...