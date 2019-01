Il vento fa danni anche in ospedale Rotta la tenda della camera calda al Pronto soccorso

Il forte vento di foehn flagella le Alpi : raffiche a 160km/h e super caldo - emergenza incendi e danni nelle ultime ore del 2018 : Il forte vento di foehn che soffia sulle Alpi non sta provocando soltanto un caldo eccezionale per il periodo, ma anche una vera e propria emergenza sulle montagne del Nord. Le temperature hanno raggiunto i +22°C in varie località di Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria Genova ha toccato i +20°C. Notevoli anche i +18°C di Milano e i +15°C di Torino. In Lombardia il vento ha raggiunto raffiche di 155km/h ai Piani di Bobbio, 130km/h a Valcava ...

Maltempo Reggio Calabria - vento di maestrale sfiora i 100km/h nella notte : alberi sradicati e danni in tutta la città [FOTO] : 1/8 ...

vento forte a Palermo : numerosi danni e strade chiuse : numerosi i danni e i disagi creati dal forte Vento che da ieri imperversa su tutta Sicilia occidentale: a Palermo si registrano alberi abbattuti, rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti. Chiusa via Parlatore a causa della caduta di un albero che si è abbattuto si una macchina in sosta. numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in via Principe di Belmonte e in via Campolo. L'articolo Vento forte a Palermo: numerosi ...

Maltempo - vento forte in Toscana e danni a Livorno : numerose richieste di soccorso : Il Maltempo sferza la costa Toscana con forte vento e mareggiate, con il litorale particolarmente colpito tra Grosseto e Livorno, dove si registrano una serie di danni legati alla caduta di alberi, tegole, cartelloni stradali e luminarie natalizie. A causa dell’intensa mareggiata a Livorno questa mattina è stata disposta la chiusura del viale Italia nel tratto davanti alla terrazza Mascagni, tra via forte dei Cavalleggeri e piazza ...

vento forte a Livorno : danni in città - decine di interventi dei vigili del fuoco : Forti raffiche di Vento stanno sferzando Livorno: divelta parte della tettoia di lamiera della copertura delle stalle dell’ippodromo di Caprilli, chiuso e in disuso. Sul posto sono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, vicino allo stadio Picchi, utilizzata per l’afflusso e il deflusso dei tifosi ospiti. Circa 40 gli interventi effettuati finora dai pompieri, circa 70 quelli in coda. Il comando ha attivato la sala ...

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Mazara del Vallo - straripa il fiume : allagamenti e danni. Il sindaco : "Nessun intervento da 8 anni" : Nuova alluvione in Sicilia dopo i 13 morti di domenica. Distrutte alcune barche, grandi conseguenze economiche. Oggi allerta arancione

Maltempo Sicilia - forte vento nel Ragusano e nel Trapanese : danni e disagi [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo - a Roma due feriti per il vento. Arrivano le piogge. Danni ingenti : Il vento violento degli ultimi due giorni sembra aver dato una tregua ma la pioggia continua a imperversare su Roma che, con le scuole ancora chiuse, fa la conta dei Danni della pesante ondata di ...

Maltempo Piemonte : forti raffiche di vento - danni tra Ossola e Alessandrino : forti raffiche di vento hanno causato danni in Val d’Ossola: dopo le piogge torrenziali, il vento ha colpito soprattutto VilladOssola e la valle Antrona. Molti gli alberi cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega DomodOssola a Gravellona Toce. A VilladOssola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. Situazione analoga nell’Alessandrino: dopo la pioggia, il vento ha causato forti disagi. Numerosi gli alberi e pali ...

Maltempo Sardegna : il vento flagella la regione - bufere provocano danni e crolli : Spira a 160 km/h il vento di libeccio che da ieri notte sta investendo la Sardegna accompagnato da piogge e temporali. Il picco è stato registrato questa mattina a Capo Carbonara dai rilevatori dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Registrati oltre cento chilometri orari anche a Capo Bellavista. A Narcao e Villaperuccio, il vento ha strappato i tetti di alcune abitazioni. Situazione analoga a Nuoro, e tra ...

Maltempo - in Croazia allerta rosso per pioggia e vento : colpita la costa Adriatica - numerosi i danni : In Croazia e’ stato proclamato l’allerta rosso per la forte ondata di Maltempo che sta flagellando buona parte del Paese, in particolare la Dalmazia e le regioni che si affacciano sulla costa orientale dell’Adriatico. Le piogge intense e venti fortissimi, fino a 130 km all’ora, stanno provocando danni materiali e notevoli disagi alle comunicazioni. Tanti gli alberi sradicati e i tetti scoperchiati, mentre per il mare in ...

Maltempo : pioggia e vento forte in Versilia ma danni limitati : Caduti alcuni alberi nell'entroterra di Massarosa. A Viareggio chiuso per precauzione il viale dei Tigli