Apple scivola -8% dopo taglio outlook | brucia in pochi minuti capitalizzazione $56 mld

Apple taglia stime vendite per maggiore debolezza Cina. Tonfo futures Usa - Dow Jones scivola di oltre 400 punti : I futures sul Dow Jones anticipano un Tonfo superiore ai 400 punti, in apertura, dopo l'annuncio di Apple, che ha tagliato le stime sulle vendite, a causa delle difficoltà contro cui si sta imbattendo ...

Borse giù. Nasdaq - -2% - scivola sotto i 7mila in apertura. Apple entra in area «Orso» : «Almeno per ora, la sopravvivenza politica di Theresa May appare garantita, così come il suo accordo sulla Brexit. In assenza di nuovi sviluppi sostanziali, la sterlina rimane all'interno di un range ...