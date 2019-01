Apple crolla in Borsa | -10% | brucia 446 miliardi di capitalizzazione

Apple crolla : da ottobre bruciati 446 miliardi - più del valore di Facebook : L'amministratore delegato del colosso cinese Baidu, Robin Li, ricorre alla metafora dell'inverno che arriva per descrivere la gelata dell'economia cinese. Tornando alle previsioni, Apple taglia a 84 ...

Apple taglia le stime di vendita di iPhone in Cina e crolla in Borsa : da ottobre bruciati 446 miliardi di capitalizzazione : Apple rivede al ribasso le stime di vendita per la prima volta in 16 anni e crolla in Borsa. Il colosso di Cupertino punta il dito sulla debolezza economica della Cina e sul rallentamento...

Apple crolla in borsa : dopo la frenata cinese - il titolo scavalcato da Amazon : La Cina continua a rappresentare un fattore difficilmente controllabile per gli Stati Uniti: questa volta non si parla della guerra commerciale, ma di uno dei giganti hi-tech americani. Apple ha infatti archiviato una giornata complessa a Wall Street, dopo la revisione al ribasso dei ricavi per il cosiddetto 1Q (il primo trimestre). Un dato che si lega in particolar modo alle difficoltà incontrate sul mercato cinese. La vicenda rappresenta un ...

Finanza : Apple crolla e Microsoft la supera - un ottimo momento per lanciare Andromeda? [Agg.1] : [Aggiornamento1 26/11/2018] Segnatevi questa data sul calendario! Microsoft ha, pochi minuti fa, sorpassato la capitalizzazione di mercato di Apple di 2 miliardi di dollari e, avendo superato anche Amazon, risulta la società con il maggior valore al mondo. Sebbene, molto probabilmente, questa situazione durerà solo per poche ore si tratta comunque di un traguardo molto significativo e soprattutto simbolico. Articolo originale, Se, ...

