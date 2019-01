Riscaldamento | solo il pellet certificato evita brutte sorprese

Parata Szczesny - non solo il ‘miracolo’ su Diakhaby : la prodezza nel Riscaldamento [VIDEO] : Parata Szczesny – Nella serata di ieri è andata in scena una partita molto importante valida per la Champions League, successo davanti al pubblico amico per la Juventus contro il Valencia, rete di Mario Mandzukic su grande giocata del solito Cristiano Ronaldo. Beffa nel finale per la squadra di Allegri, la rete del Manchester United contro lo Young Boys ha rovinato i piani, la Juventus dovrà conquistarsi il primo posto del girone ...