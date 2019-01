Pensioni in pagamento a partire da giovedì 3 gennaio

Riforma Pensioni 2019 - calendario pagamento mese per mese e tutte le novità : Il 2019 è sicuramente sarà un anno molto importante in materia di Pensioni e molti italiani sono in attesa di capire effettivamente come poter uscire dal mondo del lavoro anticipatamente e e soprattutto capire se

Pensioni in pagamento anche nel ponte di Ognissanti a Ragusa : Le Pensioni del mese di novembre saranno regolarmente in pagamento negli uffici postali di Ragusa anche venerdì 2 e sabato 3 per il ponte Ognissanti

Poste Italiane : venerdì 2 e sabato 3 novembre in pagamento le Pensioni : venerdì 2 e sabato 3 novembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli Uffici Postali della provincia di