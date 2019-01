Juventus | Matuidi | ' Con l' Atletico Madrid capiremo se siamo sulla strada giusta'

Matuidi : 'Voglio vincere la Champions League con la Juventus' : DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI, - 'Con il Mondiale le cose sono cambiate, la vita cambia anche se io mi sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere. Voglio vincere la Champions League ...

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panchina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...

Probabili formazioni/ Atalanta Juventus : diretta tv - Matuidi ko alla Vigilia - Serie A - : Probabili formazioni Atalanta Juventus: sfortunato Gasperini che ha Toloi e Palomino squalificati, tra i bianconeri possibile riposo per Cristiano Ronaldo.

Juventus - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non ci sono Matuidi e Kean : TORINO - Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il 'boxing day' ...

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...

Juventus - Allegri annuncia che domani Cristiano Ronaldo riposerà : Matuidi out per febbre : Questo pomeriggio, la Juve sarà in campo per preparare la gara di Bergamo contro l'Atalanta. Prima della seduta Massimiliano Allegri ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e ha annunciato che contro i nerazzurri Cristiano Ronaldo riposerà. CR7, dunque, partirà dalla panchina e al suo posto nell'attacco della Juventus ci sarà Douglas Costa. Dunque il tecnico livornese farà alcuni cambi in tutti i reparti e una delle novità a ...

Probabili formazioni / Juventus Roma : quote. Matuidi e Cristante - numeri a confronto - Serie A - : Probabili formazioni Juventus Roma: quote e ultime notizie su moduli e titolari per il match all'Allianz Stadium, posticipo della 17giornata di Serie A.

Juventus - si ferma Benatia : contro lo Young Boys uno tra Pjanic e Matuidi riposerà : Per la Juve, oggi, è già l'antivigilia della sfida contro lo Young Boys. Per questo motivo i bianconeri, in mattinata, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e prepararsi per il match di mercoledì sera. La Juventus, contro lo Young Boys, probabilmente farà qualche cambio di formazione anche perché sabato la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dal derby contro il Torino. Dunque, visto il calendario fitto di impegni, il tecnico ...

Juventus - Matuidi a muso duro : “Cercano di farmi dire cose diverse” : Blaise Matuidi, tramite il proprio profilo twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su una recente intervista rilasciata ai microfoni di “SkySport”. Focus della questione la prossima assegnazione del Pallone d’Oro. Il centrocampista bianconero ha ammesso di aver detto che Cristiano Ronaldo meritava il primo posto, così come altri giocatori, un […] L'articolo Juventus, Matuidi a muso duro: ...

Juventus - Matuidi : “Questa la mia miglior stagione. Pallone d’Oro? Lo darei a Ronaldo” : “La mia miglior stagione”. Ad affermarlo è Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: “Ho conquistato trofei con il club e il mondiale, che era il mio sogno. A Torino sono cresciuto, fin da quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più“. Dopo lo scudetto, la Coppa Italia e il Mondiale nella stagione sportiva appena conclusa, Matuidi vuole continuare ad arricchire la sala dei ...

Juventus - Matuidi : 'Abbiamo fatto l'essenziale in Champions - ora vogliamo finire primi' : Blaise Matuidi, punto fermo del centrocampo bianconero, intervistato da Sky Sport ha dichiarato che la Juventus è protagonista di un buon percorso in Champions League. L'unico neo è la sconfitta con il Manchester United. Ora ottenuta la qualificazione agli ottavi Blaise pensa alla conquista del primo posto nel girone: "Penso che in Champions League siamo messi bene. Abbiamo fatto delle belle partite, c'è stato solo un momento di crollo contro il ...

Juventus - Matuidi : '2018 il mio anno migliore. La fame di Ronaldo fa la differenza - ci farà vincere' : Sulla partita contro la Fiorentina "Hanno delle qualità e sarà una partita difficile " ha spiegato Matuidi in esclusiva a Sky Sport " è una squadra molto forte in casa e sicuramente sappiamo la ...