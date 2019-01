Il 2019 che verrà tra 5G | privacy | IA e smartphone

Che mondo sarà nel 2019? Dieci domande e risposte per capire dove stiamo andando : ... quindi la costituzione dell'esercito europeo, 'la cui necessità è resa più evidente dalla richiesta americana affinché l'Europa provveda sostanziosamente alla propria difesa'; infine, 'una politica ...

Dakar 2019 - tutto pronto per l’edizione che scatterà in Perù : le donne saranno ben diciassette : La componente femminile continua a crescere nel Rally Dakar, nell’edizione del 2019 saranno ben diciassette al via: un numero record Record di donne, ben 17, che parteciperanno al Rally Dakar di quest’anno, che prenderà il via in Perù la prossima settimana. Il numero totale conta tre donne in più rispetto al precedente massimo storico dello scorso anno, sebbene rimanga molto lontano dal numero di concorrenti maschi, che ...

Colpevole ritardo per Iliad e TIM sulle modifiche per il roaming internazionale dal 2019 : Ci sono alcune novità che dobbiamo prendere in considerazione con gli operatori italiani in ambito mobile con l'arrivo del nuovo anno, soprattutto per quanto riguarda TIM e Iliad. Tutto ruota attorno alla questione del roaming internazionale, soprattutto per quanto concerne l'innalzamento della soglia dei GB per le proprie offerte per chi si reca all'estero. Come vi riportammo poche settimane fa sulle nostre pagine, tutti si stanno adeguando a ...

Manovra 2019 approvata : tutte le novità sul pacchetto pensioni : Il 30 dicembre 2018 la Camera ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2019, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2019. La “Manovra del popolo” presta particolare attenzione al capitolo pensioni: dalla pensione di cittadinanza all’introduzione di quota 100, passando per il taglio alle pensioni d’oro. Ma non solo. È stato previsto anche nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il triennio ...

Mobilità 2019/20–2020/21–2021/22 docenti - ATA ed educatori : scheda UIL : Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la Mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22). La Mobilità si svolgerà comunque annualmente. È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla Mobilità derivanti da eventuali interventi ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è sesto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

Calendario F1 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

I gossip che ci piacerebbero per il 2019 : I gossip che ci piacerebbero per il 2019I gossip che ci piacerebbero per il 2019I gossip che ci piacerebbero per il 2019I gossip che ci piacerebbero per il 2019La prima storia che ci sarebbe piaciuto raccontare è diventata ufficiale poco dopo la mezzanotte con Vincent Cassel che bacia il pancione di Tina Kunakey davanti al mare di Bahia. L’attore e la modella, tra gli sposi più belli del 2018, diventeranno genitori (insieme a tanti altri) ...

Pensioni - confermato anche nel 2019 il blocco degli aumenti : ecco tutti gli scaglioni di reddito : Con l'approvazione della legge di bilancio, scatta anche nel 2019 il blocco all'aumento delle Pensioni in base all'incremento dell'inflazione. Dopo la manovra approvata dal Parlamento, è stato ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Marco Schwarz conquista la prima vittoria - Marcel Hirscher fuori ai quarti : Il City Event di Oslo ha regalato la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino all’austriaco Marco Schwarz. Il 23enne di Radenthein, reduce dal secondo posto nello slalom di Madonna di Campiglio, si è imposto nel parallelo che ha aperto il 2019 superando in una finale a sorpresa il britannico Dave Ryding, al secondo podio della vita dopo la piazza d’onore a Kitzbuehel 2017. Terza posizione per lo ...

Fisco - tutte le novità del 2019 : dai condoni agli sconti per le auto elettriche : Dallo sconto per l'acquisto dell'auto elettrica alle zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i 1.000 euro. Dalla A alla Zeta il Fisco promette molte novità per il 2019, con alcune modifiche ...