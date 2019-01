Fantacalcio | CR7 è stato un affare? I conti tornano | ma con qualche sorpresa

gazzetta

: #Juve @Cristiano #Fantacalcio #Magic Ma #CR7 è stato un affare? I suoi numeri dicono che... - MagicGazzetta : #Juve @Cristiano #Fantacalcio #Magic Ma #CR7 è stato un affare? I suoi numeri dicono che... - grazianofaby : Buon CR7 a tutti! ?? #FinoAllaFine #ForzaJuve #CristianoRonaldo #CR7 #Fantacalcio #HappyNewYear2019 - Salvucc20278465 : RT @DiMarzio: ???? #Quagliarella come Gandalf: Stregone Bianco del Bonus ? Re Mida #CR7: quello che tocca diventa oro ? Fanta-#Ilicic, il re… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)il botto dell'estate. Per la Juve, per la Serie A e... per il! L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha rivoluzionato le aste di agosto e settembre, cambiato le Magic strategie e fatto ...