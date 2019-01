Auto | per aprire le Hyundai basta un dito GALLERY

Fico : Parlamento si Autoriformi per essere centrale : Roma, 2 gen., askanews, - 'La centralità del Parlamento non resti una dichiarazione astratta ma un faro che ci indica la strada da seguire'. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in una ...

"Ma in Piemonte ci sono Autostrade fondamentali per l'Italia che ci costeranno di più" : Il nord-ovest dei transiti, della mobilità e dei trasporti è ancora una volta l'area più penalizzata d'Italia. Non solo la grave situazione, registrata ormai da anni, sempre più acuta, al Tenda. Non ...

Automobili Pininfarina - Nuove immagini della hypercar Battista : A due mesi dal debutto, previsto al Salone di Ginevra, la Automobili Pininfarina svela nuovi dettagli della Battista. Dopo i teaser che ne anticipavano il profilo, la Casa ha infatti diffuso un'immagine del frontale della hypercar. La vettura, che abbiamo potuto vedere in anteprima nell'atelier di Cambiano, sarà la prima elettrica del marchio e per questo, per celebrare il nuovo corso, si è deciso che porterà il nome del fondatore della ...

Perde il controllo dell'Auto e finisce nella scarpata : muore a 44 anni : L'incidente ad Armungia. È finito in una scarpata con la sua auto in una strada sterrata di Armungia, in provincia di Cagliari. Un Capodanno tinto di tragedia. A Perdere la vita Ernesto Uda, 44 anni, ...

Jaguar Land Rover - portiere Automatiche per i disabili : I ricercatori della Casa hanno quindi realizzato questo dispositivo per mesi e poi lo hanno montato sulla Range Rover Sport per il test. Si tratta di un sistema all'avanguardia in grado di offrire ...

Il 2019 di Xiaomi inizia con un purificatore d’aria per Auto e un proiettore laser economico : Il 2019 di Xiaomi inizia all'insegna di due nuovi dispositivi, un purificatore d'aria per auto e un proiettore laser con supporto Dolby Audio e DTS L'articolo Il 2019 di Xiaomi inizia con un purificatore d’aria per auto e un proiettore laser economico proviene da TuttoAndroid.

«Basta assistenzialismo - la sfida dell'Autonomia è decisiva per il Paese» : Questa politica dello sviluppo comprende le infrastrutture. Vogliamo fare Pedemontana, ma anche la Mantova-Cremona. E sollecitiamo a fare investimenti nella nostra rete ferroviaria, che da troppi ...

Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi Autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Fosson chiede a Toninelli di discutere gli aumenti dei pedaggi Autostradali. Nel 2017 'Rav' ha riportato in attivo il bilancio per 52 ... : Dopo che il 29 dicembre 2017 i Ministeri dei trasporti e dell'economia, avevano accordato alla "Rav" un incremento tariffario del 52,69 per cento, contro il richiesto 81,12 per cento, il CdA ha ...

Niente aumenti per i pedaggi di Autovie e della Brescia-Padova mentre aumentano per il Passante di Mestre e i tratti della Cav : Sempre su richiesta di CAV, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concesso la proroga per altri 12 mesi , fino al 31/12/...

Stop del MIT ad aumento pedaggi su A24 e A25. NO incremento deciso anche da CdA Autostrade per l'Italia : Il 31 dicembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei ...

Bologna - apre il primo supermercato Autogestito : “Soci? Clienti e cassieri. Qui prodotti esclusi da grande distribuzione” : Non solo soci, ma anche Clienti, cassieri, scaffalisti e magazzinieri. A Bologna ha aperto le porte “Camilla“, il primo supermercato autogestito d’Italia: oltre a essere titolari del negozio versando una quota di 125 euro, i soci (al momento 400) si impegnano a dedicare, una volta al mese, tre ore del proprio tempo per la gestione della struttura, in cambio della possibilità di fare i propri acquisti all’interno. Nato dalla fusione ...

Fisco - tutte le novità del 2019 : dai condoni agli sconti per le Auto elettriche : Dallo sconto per l'acquisto dell'auto elettrica alle zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i 1.000 euro. Dalla A alla Zeta il Fisco promette molte novità per il 2019, con alcune modifiche ...

Grosio - stradina e sottopasso per la fermata dell'Autobus : Questo particolare, se da un lato fa emergere la buona economia del Comune, dall'altro fa arrabbiare l'utenza perché lo si sarebbe potuto realizzare anche prima dell'investimento della giovane. Ora l'...