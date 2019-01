Pensioni | le regole per l' uscita e i tagli a quelle alte | tutte le novità del 2019

Pensioni - finestre e divieto di cumulo Tutte le regole per la nuova «Quota 100» Il governo sulla corda : l’Ue non forzi : Dopo la revisione al ribasso del deficit per il negoziato con la commissione europea, diversi paletti per contenere la spesa nel 2019. Il nodo risorse per gli anni successivi.

Ecco le regole del taglio alle Pensioni d'oro : In attesa di buone notizie da Bruxelles, che dovrebbero poi materializzarsi nel maxiemendamento alla manovra che recepirà l'eventuale accordo con la commissione Ue, la legge di bilancio prosegue il ...

Pensioni di reversibilità : Italia spende più di tutti - Ocse invita a cambiare le regole : Quota 100, in questo periodo storico, è la misura di cui si parla con maggiore frequenza in materia di Pensioni. C'è però un rapporto dell'Ocse che ha posto la propria lente d'ingrandimento su una questione che resta importante: la reversibilità. In Italia esisterebbe la necessità di cambiare le regole, alla luce di alcuni numeri che raccontano come le attuali norme avvantaggino troppo le coppie, svantaggino i single e soprattutto disincentivino ...

Riforma Pensioni - nuove regole per ottenere la quiescenza nel 2019 : Con l'arrivo del prossimo anno le regole di uscita dal lavoro sono destinate a cambiare in modo importante, sia per gli scatti automatici all'aspettativa di vita che per i nuovi strumenti che il Governo sta pensando di avviare tramite la legge di bilancio 2019. In questo senso, bisogna tenere presente che i requisiti ordinari di quiescenza [VIDEO] sono purtroppo destinati ad aumentare, mentre le nuove opzioni volontarie dovrebbero offrire a chi ...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «quota 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni