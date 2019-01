Muore a sei mesi | la mamma si accorge che la bimba non respira più durante la cerimonia

Reggio Emilia - in sei in auto finiscono in un dirupo : Sergio Muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere