L’euro ha 20 anni

Le sfide di Italia e Spagna nel ventesimo anniversario delL’euro : Ue-Italia: commissario Dombrovskis chiede “modifiche sostanziali” a legge di stabilità Berlino, 4 dic 08:38 - (Agenzia Nova) - L'Italia “deve dimostrare di essere pronta a modifiche sostanziali” nella legge di stabilità per il 2019, bocciata dalla Commissione europea, che ha chiesto l'avvio di una p

Chiamatelo miracolo Parma - dalla Serie D alL’europa in tre anni : è un’impresa firmata D’Aversa : Chiamatelo miracolo Parma. Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Il Parma è stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di ...

Banda larga - perché serviranno 30 anni per cablare L’europa in fibra : (Foto: Telecom Italia media tools) Il Centro di regolamentazione in Europa (Cerre) ha pubblicato nei giorni scorsi un rapporto sullo sviluppo della Banda larga nel vecchio continente. Con questo studio gli autori Richard Feasey, Marc Bourreau e Ambre Nicolle, hanno spiegato come l’attuale livello di fondi pubblici europei sia insufficiente per sostenere il cablaggio a Banda larga. L’ambizioso progetto europeo per la fibra ottica fino a casa ...

Marine Le Pen : “Per anni Parigi ha sforato : L’europa vuole punire Salvini” : Marine Le Pen non ci sta. La bocciatura del budget italiano da parte di Bruxelles, un affronto al suo amico Matteo Salvini, non le va giù. «Non è una decisione di tipo economico ma solo politica: per questo mi fa ancora più rabbia». Parla a ruota libera nel suo ufficio dell’Assemblea nazionale....