Il principe William ignora Meghan Markle davanti a tutti (Di martedì 1 gennaio 2019) Avrebbero passeggiato insieme il giorno di Natale per riconciliarsi. O forse, più probabilmente, per mettere a tacere le voci di una bufera continua tra i giovani della famiglia Windsor.Ma secondo diversi tabloid britannici, la camminata riparatrice dei "Fab Four", ovvero William, Kate Middelton, Harry e Meghan Markle, potrebbe essere stata soltanto un'operazione di facciata. E nemmeno troppo riuscita.



Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i rapporti tra i membri della "Royal Family" non sarebbero ancora distesi. In particolare tra il principe William e la cognata. Alcuni, infatti, avrebbero colto un clima di freddezza tra i due. Pare che il duca di Cambridge abbia letteralmente ignorato la moglie del fratello, che si era rivolta a lui chiedendogli qualcosa. Seguendo la sequenza di alcuni frame di un video che ha fatto il giro del mondo, in rete, William avrebbe, forse, finto di non sentire. Preferendo sistemarsi la sciarpa piuttosto che parlare con l'ex attrice americana.

