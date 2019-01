Calendario F1 2019 | date e programma del Mondiale Orari tv di prove libere | qualifiche e

Volley - Calendario 2019 : tutte le date e gli eventi della stagione. L’Italia si gioca la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : Il Calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon 2019 a tutti gli appassionati di Formula Uno! Siamo solamente a Capodanno, ma è già tempo di pensare alla nuova stagione della massima categoria del motorsport, che ci accompagnerà per tutto l’anno, con 21 appuntamenti imperdibili. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutto il Calendario completo del Mondiale di F1 2019, con gli Orari di ogni sessione, Gran Premio per Gran Premio. Si incomincerà, come sempre, a Melbourne, con il ...

Calendario SPORT 2019 – Tutte le date - le gare - gli eventi : il programma di tutti gli appuntamenti dell’anno - mese per mese : Cari lettori di OA SPORT, buon 2019 a tutti. L’anno che sta per incominciare si preannuncia estremamente ricco, appassionante, avvincente, infarcito di eventi proprio come piace a tutti gli amanti dello SPORT. Sarà una stagione pre-olimpica, la corsa verso Tokyo 2020 è già partita e gli atleti si impegneranno al massimo per interpretare nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi. Sono previsti Mondiali ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Nuovo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che torna in scena dopo la pausa per le festività natalizie. Si ritorna in Europa, dopo un trittico di tappe Nordamericane tra Canada e Stati Uniti. Si vola verso la Germania, precisamente a Koenigssee: dal 4 al 6 gennaio tutte le gare. Andiamo a scoprire il programma dettagliato con il palinsesto TV. Coppa del Mondo Slittino artificiale Koenigssee ...

Ciclismo - il Calendario e le date delle prime gare del 2019. Si parte con Tour Down Under e Vuelta a San Juan : Fra due settimane inizierà la stagione 2019 di Ciclismo, che si aprirà come di consueto dall’Australia. La prima gara WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, breve corsa a tappe che si svolgerà da martedì 15 a domenica 20 gennaio. Domenica 27 ci sarà poi la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa di un giorno intitolata al campione australiano, vincitore tra gli altri di un Tour de France e di un Mondiale. Nello stesso giorno inizierà in ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Ciclismo - tutto il Calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Calcio - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League calcio - il Calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Europa League calcio - il Calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...