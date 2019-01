Boxe | Floyd Mayweather torna e demolisce Nasukawa in 138 secondi! Esibizione con

oasport

: - VELOSPORT1960 : - OA_Sport : #boxe Floyd Mayweather torna e demolisce Nasukawa in appena 138 secondi! Esibizione con montepremi faraonico -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il ciclonesi è abbattuto sul ring di Saitama (Giappone) e ha letteralmente travolto il malcapitato Tenshin. Money ha mandato al tappeto il 20enne nipponico in appena 138 secondi: sono bastati poco più di due minuti alla grande icona del pugilato per stendere il padrone di casa in una sempliceche si distingueva per la borsa faraonica di circa 77 milioni di euro.Il match, iniziato allo scoccare della mezzanotte nel Sol Levante (si è sostanzialmente brindato col gong), non ha riservato particolari spunti: il 41enne statunitense ha deciso di salire sul quadrato dopo le incomprensioni iniziali (a novembre aveva annunciato di non avere mai dato l’ok al combattimento, poi ci ha ripensato) e ha sbrigato la pratica in una sfida disputata con le regole dellaè un campione di kickboxing).si conferma un animale da ...