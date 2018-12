Via De Falco | De Bonis | Mopi e Valli M5S caccia i dissidenti

M5S - espulsioni di fine anno : Via De Falco e 3 parlamentari. «Democrazia violata» : La decisione del collegio dei Probiviri. Per il senatore Ciampolillo invece ha optato per il richiamo.

M5S - Via i senatori De Falco e De Bonis : 15.03 Espulsi dal Movimento Cinque Stelle i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, per "reiterate violazioni dello Statuto" e "dell'art.3 del Codice Etico".Espulsi anche gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. E' quanto si legge in un post del blog delle Stelle. L'espulsione perché De Falco aveva votato contro il decreto Sicurezza mentre De Bonis non aveva partecipato al voto. Sanzionato con il richiamo il senatore Ciampolillo che ...

M5S : espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. “Reiterate violazioni dello statuto” Via tabù secondo mandato - piano voto anticipato : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i senatori dissidenti Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica la decisione dei probiviri, arrivata "a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti ...

M5s sul Blog annuncia 4 espulsioni : “Via i senatori De Falco e De Bonis. Fuori anche gli eurodeputati Moi e Valli” : I probiviri del Movimento 5 stelle hanno stabilito quattro espulsioni: sono da considerarsi Fuori dal M5s i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, così come gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. E’ stato invece deciso un richiamo per il senatore Lello Ciampolillo. Sono ancora pendenti i procedimenti disciplinari nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes. Archiviate invece le posizioni di Matteo Mantero e Virginia La ...

