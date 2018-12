Sergio Mattarella | il testo integrale del discorso di fine anno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 dicembre 2018) “Care concittadine e cari concittadini,siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fnella vita quotidiana. Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento – nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi – non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo: è un appuntamento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissimo. Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qualche considerazione sull’trascorso. Mi consente di trasmettere quel che ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso dell’da parte di tanti nostri concittadini, quasi dando in questo modo loro voce. E di farlo da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani.Quel che ho ascoltato esprime, soprattutto, l’esigenza di sentirsi e di ...