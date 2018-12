Ricerca Google evidenzia le risposte nelle pagine AMP collegate

Le parole più Ricercate su Google. Da Mondiali a Marchionne - da Ronaldo a Frizzi e Astori : Oggi è l'ultimo giorno del 2018 e come ogni anno, oltre ai bilanci, è tempo delle consuete classifiche. Tra queste suscita sempre molta curiosità quella delle parole più ricercate dagli italiani su ...

Google presenta NBA All-Star Voting 2019 in esclusiva per app - sito ufficiale - Ricerca e Assistente Google : NBA All-Star Game è un incontro annuale in cui i fan della pallacanestro possono scegliere i giocatori di basket per la competizione 2019. Google sta svolgendo un ruolo esclusivo nel processo di voto che promuove pesantemente Google Assistant e la Ricerca Google. La National Basketball Association e Google hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Google Assistant che prende il posto di Amazon Alexa dello scorso anno. L'articolo Google ...

Google testa nuove schede di Ricerca per film - musica - personaggi e non solo : Google sta portando avanti dei test per rinnovare la veste grafica delle schede di ricerca relative a film, musica, libri, personaggi e quant'altro. L'articolo Google testa nuove schede di ricerca per film, musica, personaggi e non solo proviene da TuttoAndroid.

Il Material Theme è in roll out per la versione web mobile della Ricerca Google : Il Material Theme di Google sta iniziando a comparire anche nella Ricerca da web mobile con elementi moderni simili alla versione desktop, come il campo di Ricerca a con i bordi arrotondati presente sia nella pagina dei risultati che nella home page. I cambiamenti per la versione mobile non sono evidenti rispetto alla versione desktop in quanto ha ricevuto aggiornamenti più frequenti da parte di Google. L'articolo Il Material Theme è in roll ...

Cosa digitano gli italiani su Google? Cr7 - Mondiale e Marchionne : ecco le parole più cercate sul motore di Ricerca : Calcio e lutti, con una spruzzata di politica e due simboli della cultura nazionalpopolare, dominano la classifica di Un anno di ricerche 2018 , il consueto appuntamento annuale con gli elenchi dei ...

Google dice di aver abbandonato il piano di un motore di Ricerca per la Cina : Foto: mentre l’ad di Google, Sundar Pichai, parla al Congresso, alle sue spalle compare mr Monopoly (Youtube) Dopo che è toccato a Facebook e Twitter, è stato il turno per Google di stare di fronte al Congresso degli Stati Uniti. Nella giornata di ieri, 11 dicembre, Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, è stato interrogato dalla commissione giustizia su alcuni progetti e funzioni del motore di ricerca per eccellenza. E in ...

Google : Meghan Markle - Ferragnez - sessista... cosa abbiamo cercato sul motore di Ricerca nel 2018 : ... come ogni anno, ha appena pubblicato 'Un Anno di Ricerche 2018', ovvero i risultati delle ricerche effettuate in Italia e nel mondo durante l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle. Ma tra le ...

Ricerca Google si addobba per Natale e le altre feste di fine anno : Anche quest'anno Google ha decorato i termini di Ricerca con temi dedicati alle tre principali festività di questo periodo: Hanukkah, Natale e Kwanzaa L'articolo Ricerca Google si addobba per Natale e le altre feste di fine anno proviene da TuttoAndroid.

Google sta sperimentando un modo per sfruttare la sua Ricerca come guida TV per le app di streaming : Google sta testando una nuova funzionalità che fornirebbe una sorta di versione digitale della vecchia guida TV cartacea, in modo che gli utenti possano sapere quali contenuti possono trovare e su quale app di streaming direttamente tramite lo strumento di ricerca di Google. L'articolo Google sta sperimentando un modo per sfruttare la sua ricerca come guida TV per le app di streaming proviene da TuttoAndroid.

Google personalizza i risultati di Ricerca anche se siamo sloggati e in modalità in incognito? : Uno studio di DuckDuckGo mostra come le stesse ricerche su Google condotte da 76 diversi partecipanti conducano a risultati differenti anche se eseguite in modalità incognito o avendo effettuato il log-out dal browser. L'articolo Google personalizza i risultati di ricerca anche se siamo sloggati e in modalità in incognito? proviene da TuttoAndroid.

La versione web di Ricerca Google si aggiorna in stile Material Theme : Ricerca Google si aggiorna al Material Theme con i vari ritocchi estetici intravisti nelle scorse settimane di test. La nuova revisione estetica, sebbene non ancora ultimata, risulta decisamente elegante e va a riguardare parecchi aspetti del servizio di Ricerca per web di Big G. L'articolo La versione web di Ricerca Google si aggiorna in stile Material Theme proviene da TuttoAndroid.

App Google 8.59 Beta prepara novità per il widget di Ricerca e per le conversazioni : Google rilascia la versione 8.59 Beta di App Google, che espande il supporto alle conversazioni continuative e testa novità per il widget di ricerca nella Home. L'articolo App Google 8.59 Beta prepara novità per il widget di ricerca e per le conversazioni proviene da TuttoAndroid.

Ricerca Google per Android diventa più smart per calcoli - conversioni e orario : Ricerca Google è un servizio che nel corso degli anni è andato via via arricchendosi di nuove funzionalità e nelle scorse ore ne è stata aggiunta un'altra L'articolo Ricerca Google per Android diventa più smart per calcoli, conversioni e orario proviene da TuttoAndroid.