Palermo in fuga verso la Serie A | così i rosanero programmano il salto di categoria

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Nella giornata idi ieri è andato in scena il 18esimo turno del campionato diB, la stagione è entrata nella fase importante e le ultime partite hanno dato indicazioni per il proseguo. In particolar modo la squadra più in forma è sicuramente il, i rosonero sono reduci dal successo in trasferta contro il Cittadella, ècon l’obiettivo di festeggiare la promozione in massima. Dopo alcune stagioni deludenti ilsi prepara a tornare nel calcio che conta, ipossono contare sulla squadra più forte del campionato, i punti di vantaggio sul Brescia sono già 5,come quelli sul Pescara che occupa la terza posizione e l’obiettivo è quello di allungare già nelle prossime partite. Il percorso in campionato delparla chiaro: 10 vittorie, 7 pareggi ed una sola sconfitta rappresentano un bottino da promozione diretta e la giusta ...