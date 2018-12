Mattarella | no ' tasse a bontà' no profit

tuttosport

: #Noprofit, #Mattarella: Anche per questo vanno evitate “tasse sulla bontà”. È l’immagine dell’Italia positiva che d… - Quirinale : #Noprofit, #Mattarella: Anche per questo vanno evitate “tasse sulla bontà”. È l’immagine dell’Italia positiva che d… - mariocalabresi : #Mattarella dice chiaro ciò con cui non è d’accordo: le tasse al no profit e i soldati a riparare le buche di matri… - paoloroversi : Niente tasse sulla #bontà bravo #Mattarella tassate quelli che evadono e non condonate! -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire