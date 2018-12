Juventus | gli auguri social di Ronaldo e Allegri | “la strada è ancora lunga”

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Juventus beffata - l’Atalanta è il miglior attacco del girone d’andata : il merito è di Ilicic detto… ‘la nonna’ : Grazie ai 6 gol rifilati al Sassuolo, l’Atalanta è il miglior attacco del girone d’andata di Serie A: i nerazzurri fanno un gol in più della Juventus grazie alla tripletta della ‘nonna’ Ilicic La Juventus ha chiuso un girone d’andata da record con 53 punti segnati, 17 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. I bianconeri sono la miglior difesa del campionato, ma non il migliore attacco nonostante i 38 gol ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Lasciamo in pace gli arbitri' : Quanto è importante per la Juve Cristiano Ronaldo ? ' A fare gol e giocare è il più bravo al mondo - risponde Allegri -. Oggi tutti hanno fatto una buona partita. Dybala non segna, ma sta facendo ...

Juventus-Sampdoria 2-1 - doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Quagliarella : TORINO - La Juve si fa un bel regalo di fine anno. La squadra di Allegri chiude il girone di andata battendo la Sampdoria 2-1 al termine di una partita ricca di emozioni. doppietta di Cristiano ...

Live Juventus-Sampdoria 1-1 Quagliarella pareggia su rigore : La sfida tra Juventus e Sampdoria apre alle ore 12.30 il programma della 19a giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa invernale. I campioni d'Italia in carica e primatisti della...

Juventus-Sampdoria - il VAR aiuta… Quagliarella : rigore e pari allo Stadium. I bianconeri però protestano [VIDEO] : L’arbitro Valeri concede un calcio di rigore alla Sampdoria per fallo di mano di Emre Can, ravvisato grazie all’ausilio del VAR Cambia ancora il risultato all’Allianz Stadium, a segnare però questa volta è la Sampdoria. I blucerchiati pareggiano i conti grazie al solito Quagliarella, abile a realizzare un calcio di rigore concesso da Valeri per fallo di mano di Emre Can. Un penalty arrivato grazie all’ausilio del ...

Consigli fantacalcio 19 giornata : Ronaldo si riprende la Juventus : Consigli fantacalcio 19 giornata – La Serie A scenderà in campo sabato 29 dicembre, il terzo turno in sette giorni, per quello che è l’ultima tornata del girone di andata. Si torna in campo il 21 gennaio con l’intermezzo degli ottavi di finale della Coppa Italia in programma tra il 12 e il 14 gennaio. Il turno […] L'articolo Consigli fantacalcio 19 giornata: Ronaldo si riprende la Juventus proviene da Serie A News Calcio ...

