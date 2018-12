Donna Summer | 70 anni da regina

gqitalia

(Di lunedì 31 dicembre 2018), nata a Boston il 31 dicembre del 1948 e morta a Naples in Florida il 17 maggio 2012 all’età di 63, resta una delle più grandi icone della musica pop di sempre.Oggi all’età di 70sarebbe probabilmente ancora alla ricerca del modo più originale ed efficace per impiegare la propria voce, così come ha fatto nel corso della sua lunga e variegata vita artistica.LaAdrian Gaines, in arte, si è meritata il titolo imperituro di Queen of Disco ma non è rimasta imprigionata dall’enorme fama raggiunta già a metà degli’70 con l’album Love to Love You Baby e i colpi di genio del collega e produttore George Moroder che l’hanno portata a essere un'indimenticabile sex symbol con il singolo del 1977 I Feel Love estratto dall'album I Remember ...