Milan | tutto fatto per il colpo in attacco

Milan - Higuain torna al gol dopo 866' : "Tutto merito di Gattuso" : Se l'è levata di dosso. No, non la maglia rossonera: il mercato non c'entra e forse nella sosta le voci insistenti si spegneranno, con buona pace del Chelsea e soprattutto di Sarri. Gonzalo Higuain si ...

Milan-Spal diretta live 2-1 : gol Higuain - i rossoneri ribaltano tutto : Milan-Spal, diretta live – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultimo turno in campo Milan e Spal, due squadre che non stanno attraversando di certo un buon momento. I rossoneri sono in crisi nera e reduci dal deludente pareggio contro il Frosinone, Gattuso non può permettersi un nuovo passo falso. La Spal è alla ricerca di punti salvezza e ha intenzione di giocarsi la partita a viso ...

Il prefetto di Milano : 'Prossima partita dell'Inter con tutto il pubblico a metà febbraio. A gennaio vertice sicurezza' : 'La prossima partita in casa dell'Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio. A gennaio invece faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società, Inter e Milan. L'obiettivo è isolare ...

Serie A : Milan in crisi - Gattuso si gioca tutto contro la Spal : Infine, un pensiero su Gonzalo Higuain: "Dopo aver sbagliato il rigore e l'espulsione contro la Juventus, tutto il mondo ha parlato di lui. In questi casi, qualcosa poi resta. Vorrei rivedere il ...

Milan anonimo a Frosinone - Gattuso senza alibi : “sbagliamo tutto in zona gol - non c’è tranquillità! Ci metto la faccia ma… “ : Il Milan raccoglie un pareggio anonimo a Frosinone e manca ancora l’appuntamento con il successo: Gattuso analizza la scialba prestazione dei rossoneri nel post partita Il Milan non sa più vincere. Nelle ultime 4 partite per i rossoneri sono arrivate una sconfitta e ben 3 pareggi, l’ultimo dei quali maturato quest’oggi, dopo uno scialbo 0-0 contro il Frosinone. Al termine di una gara nella quale il Milan non si è quasi ...

Live Frosinone-Milan 0-0 Segna Ciano - ma il Var annulla tutto : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento...

Milan - Cutrone : 'Tutto chiarito con Gattuso - ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' : Milan, Cutrone: 'Tutto chiarito con Gattuso, ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' Cutrone vuole ripartire Patrick Cutrone , attaccante del Milan ha parlato ai microfoni Sky Sport partendo dal suo gesto di rabbia dopo la sostituzione di martedì contro il Bologna. Queste le sue parole: ' So di aver sbagliato magari nel nervosismo che ho avuto ed è giusto che il mister mi ...

Milan-Fiorentina - tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di San Siro : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD, canale 201, e su Sky Sport HD, canale 251,. Quali sono i precedenti tra le due squadre? quello in calendario sabato pomeriggio sarà l'incrocio numero 157 tra ...

Bologna-Milan - le pagelle : Donnarumma bravo su Orsolini - Bakayoko rovina tutto : pagelle BOLOGNA SKORUPSKI 6 Si fa trovare pronto su due conclusioni di Higuain. CALABRESI 6 Sorveglia sia Calhanoglu sia Cutrone. DANILO 7 Gioca sempre in anticipo su Cutrone e non sbaglia nulla. ...

Il Milan si gioca tutto con l’Olympiacos : dove vedere la gara in Tv : Il Milan punta alla qualificazione ai sedicesimi di Europa League, ma l'Olympiacos, soprattutto in trasferta, non è da sottovalutare L'articolo Il Milan si gioca tutto con l’Olympiacos: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley : Superlega - tutto facile per Trento contro Milano : LA CRONACA DEL MATCH- La cronaca del match. L'ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d'onore dei Campioni del Mondo col trofeo iridato vinto il 2 dicembre 2018 a Czestochowa e dalla ...

Milan - gli ex votano Gazidis : "Ok giovani e valori. Stadio? Meglio tutto rossonero" : Giovanni Galli che con il Milan è arrivato a guardare tutti dall'alto - in Italia, in Europa e nel mondo - seguirà il nuovo proposito rossonero: «Non sarà un progetto a breve termine, ma da portare ...