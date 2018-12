Fiamme sul tetto a Bra in strada Castelletto | gravi danni alla struttura

Cisterna di gasolio in Fiamme in galleria : panico sull'A2 del Mediterraneo : Approfondimenti Incendio nella galleria 'Santa Lucia': la Procura di Nocera Inferiore nomina un perito 23 novembre 2018 Paura, questa sera, all'interno della galleria situata lungo la corsia sud dell' ...

Auto avvolta dalle Fiamme sull'Area di Servizio : I Vigili del Fuoco di Orvieto sono intervenuti intorno alle 12 di mercoledì 26 dicembre per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'Auto, presso l'Area di Servizio Tevere. Ad innescare le fiamme ...

Camion in Fiamme sulla A1 a Orte : 17 chilometri di coda in direzione Roma : Camion in fiamme sulla A1. Sono saliti a 17 i km di coda, con tendenza all'aumento, sulla A1 Firenze-Roma tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma, a causa di un incidente in cui un autocarro, ...

Strage sulla statale - sei morti : auto contromano - poi lo schianto e le Fiamme : Sei persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 38 in Lombardia: due auto...

Napoli - rogo sulla Circumvallazione : in Fiamme una sala ricevimenti : Spaventoso incendio sulla Circumvallazione esterna tra Napoli e Casoria. In fiamme White Pearl, una sala ricevimenti inaugurata appena cinque mesi fa. Una nube nera si è alzata oltre la collina di ...

Roma - le Fiamme dal deposito di rifiuti dell'Ama sulla Salaria : Vasto incendio in un deposito di rifiuti dell'Ama in via Salaria a Roma. Sul posto dalle 4.3012 squadre di vigili del fuoco, 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in un capannone di ...

Rifiuti : Fiamme in un impianto di trattamento sulla Salaria a Roma. Chiuso un asilo : Articolo aggiornato alle ore 9,30 dell'11 dicembre 2018. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 4,30 per l'incendio nello stabilimento di trattamento dei Rifiuti in via Salaria 907, alla periferia ...

Roma - bus in Fiamme sulla Pontina : autista esce da finestrino : Per ragioni da accertare, su un bus della linea 700, senza persone a bordo, si è sviluppato un incendio mentre percorreva la via Pontina . Nessun problema per il conducente. Sul posto sono intervenuti ...

Bus Atac in Fiamme sulla Pontina : l’autista esce dal finestrino : Un bus dell’Azienda trasporti di Roma (Atac) è andato in fiamme questa mattina sulla via Pontina, all’altezza della Cristoforo Colombo. Sul mezzo era presente solo l’autista, che si è messo in salvo uscendo dal finestrino. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Bus Atac in fiamme sulla Pontina: l’autista esce dal finestrino sembra essere il primo su Meteo Web.

Rieti. Esplosione e Fiamme in un distributore sulla Salaria : danni e feriti : Un’Esplosione e poi le fiamme in un distributore di benzina sulla Salaria a Rieti mercoledì pomeriggio. Ci sarebbero almeno una

Assalto a tre portavalori sul raccordo Av-Sa : scena da film con spari e veicoli in Fiamme : Stamani sul raccordo autostradale che collega le città di Avellino e Salerno sono stati assaltati ben tre furgoni portavalori. I fatti sono accaduti in prossimità dello svincolo autostradale del comune di Serino, piccolo centro dell'avellinese, intorno alle ore 10:15 di oggi, martedì 4 dicembre. Il raid Durante il raid criminale sono stati date alle fiamme diversi veicoli e sono state posizionate sulla carreggiata stradale alcune bande chiodate. ...