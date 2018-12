Da Belen alla Isoardi | gli amori e gli addii del 2018

Belen Rodriguez balla con la sorella Cecilia. Sui social è pioggia di critiche : stato un Natale hot e fuori dagli schemi per Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Il pranzo del 25 Dicembre che si è svolto in famiglia con compagni e rispettivi figli a seguito, si è trasformato in ...

Belen riunisce la famiglia : anche il padre Gustavo presente alla cena di Natale : Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez festeggiano insieme: a tavola con loro anche la mamma Veronina, Ignazio Moser e il padre Gustavo Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno trascorso una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza ieri sera. Una sorta cena di Natale anticipata dove, insieme a loro, c’erano anche gli amici più stretti e i familiari. […] L'articolo Belen riunisce la famiglia: anche il padre ...

Belen e Stefano insieme per assistere alla recita natalizia del piccolo Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono incontrati a scuola in occasione della recita natalizia del figlio Santiago. I due, dopo la separazione, hanno deciso di restare in buoni rapporti proprio per amore del piccolo. E così non hanno voluto perdere l'occasione di assistere alla recita natalizia scolastica nella quale era presente anche il loro bambino, impegnato con gli altri compagni ad intonare dei canti natalizi. I due ex coniugi già in ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Belen Rodriguez - il padre Gustavo lancia oggetti in strada dalla finestra : ricoverato in ospedale : “Qualcuno sta lanciando oggetti in strada, venite subito“: è la segnalazione arrivata domenica pomeriggio ai carabinieri da alcuni residenti del quartiere Brera, a Milano. Come riferisce Il Giorno, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un sessantenne in evidente stato di alterazione psico-fisica che lanciava di tutto dalla finestra di casa. Una volta fermato e trasportato in ambulanza, si è scoperto che ...

Fabrizio Corona : 'Io e Belen Rodriguez ci siamo amati alla follia - abbiamo fatto faville' : Si chiama "Corona Magazine" il nuovo progetto editoriale di Fabrizio Corona che ha visto la luce lunedì 17 dicembre solo sul web: l'ex re dei paparazzi ha rilasciato un'interessante intervista sul primo numero di questa rivista di gossip, concentrando la sua attenzione sopratutto sulle donne che hanno fatto parte della sua vita in questi anni. Se su Asia Argento ha avuto qualcosa da ridire, è su Belen Rodriguez che l'imprenditore ha speso belle ...

Belen e il figlio - all’accensione dell’albero di Natale Swarovski - sono rimasti bloccati in mezzo alla calca. Ecco cosa è successo : La showgirl e il figlio sono rimasti bloccati in mezzo ad una calca di persone Tanti dei presenti hanno giurato che non compreranno più Swarovski Swarovski sembra avere qualche difficoltà ad organizzare gli eventi.... L'articolo Belen e il figlio, all’accensione dell’albero di Natale Swarovski, sono rimasti bloccati in mezzo alla calca. Ecco cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Di che marca è il vestito di Belen Rodriguez? Tutti i dettagli sul look dell’argentina alla finale di Tu si que vales [GALLERY] : Tutte pazze per il vestito di Belen Rodriguez nella finalissima di Tu si que vales: i dettagli del look della showgirl argentina E’ terminata ieri sera l’edizione 2018 di Tu si que vales, il programma televisivo di canale 5 che premia i talenti: a trionfare è stato il chitarrista polacco Marcin Patrzalek, ma durante la serata non si è fatto altro che parlare della bella presentatrice argentina Belen Rodriguez. Tra critiche e ...

Belen Rodriguez non è fidanzata - Stefano De Martino inseparabile dalla socia : Sono settimane che i giornali di gossip ipotizzano un loro ritorno di fiamma, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano star bene da soli. Nonostante le siano stati attribuiti vari flirt, infatti, l'argentina continua a restare single: a confermare ciò è stata sua madre, Veronica, rispondendo alla curiosità di alcuni fan. Per quanto riguarda il ballerino di Amici, i paparazzi l'hanno sorpreso per le vie di Milano in "dolce compagnia": la ...

Wags da infarto - tatuaggio alla Belen e forme sexy : ecco Giada Visentini - la sensuale moglie di Luca Rigoni [GALLERY] : Giada Visentini è la bellissima moglie di Luca Rigoni: il difensore centrale del Parma vanta una moglie davvero sexy Ci sono Wags famosissime, come Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo) e Wanda Nara (moglie di Mauro Icardi), e poi ci sono anche dolci metà di calciatori non così famose, ma non meno belle e sexy. Questo è il caso di Giada Visentini, sensuale moglie di Luca Rigoni e mamma dei suoi due figli maschi, Raffaele e ...