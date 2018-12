Come utilizzare gli adesivi di Messenger in WhatsApp

WhatsApp Web ovvero Come utilizzare WhatsApp sul PC : WhatsApp Web è un modo semplice e veloce per utilizzare WhatsApp sul tuo computer invece che sul tuo smartphone. Non potrai utilizzare tutte le funzioni presenti nell’app mobile, ma potrai utilizzare una tastiera per scrivere [...] L'articolo WhatsApp Web ovvero come utilizzare WhatsApp sul PC è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Widget Screensaver permette di utilizzare qualsiasi widget Come salvaschermo : widget Screensaver è un'applicazione che permette di trasformare qualsiasi widget in un salvaschermo con la possibilità di personalizzarne l'aspetto estetico. L'app consente di personalizzare le dimensioni del widget in orizzontale e in verticale, riattivare lo schermo toccando il widget e attivare la protezione da burn-in. L'articolo widget Screensaver permette di utilizzare qualsiasi widget come salvaschermo proviene da TuttoAndroid.

Christmas Ringtones permette di utilizzare le canzoni di Natale Come suoneria - notifica - allarme o contatto : Christmas Ringtones è un’applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con 45 suonerie natalizie, con la possibilità di assegnare una specifica suoneria per […] L'articolo Christmas Ringtones permette di utilizzare le canzoni di Natale come suoneria, notifica, allarme o contatto proviene da TuttoAndroid.

Cosa è e Come utilizzare Google Alert : Google Alerts è un comodo servizio gratuito offerto da Google con cui possiamo essere informati in maniera automatizzata riguardo i temi di nostro interesse. Con gli Alert Google cercherà per noi le ultime novità sugli argomenti prescelti e ci invierà periodicamente un’email, evitandoci di dover fare delle ricerche manuali. Può essere una soluzione molto utile per […] Cosa è e come utilizzare Google Alert

Pulire l’acqua e produrre idrogeno da utilizzare Come carburante : è possibile grazie ad un nuovo materiale con straordinarie proprietà : grazie ad un nuovo materiale messo a punto nel Politecnico Federale di Losanna, è possibile Pulire l’acqua dai contaminanti e contemporaneamente produrre idrogeno da impiegare come carburante: si tratta di un materiale con straordinarie proprietà, che sfrutta semplicemente la luce visibile, come quella del Sole. I ricercatori hanno sfruttato la versatilità di una particolare classe di materiali costituiti da metalli e composti organici, i ...

Apple Watch Serie 4 - ecco Come sarà possibile utilizzare la funzione ECG anche in Italia : Una delle nuove e più interessanti funzioni che sono state introdotte sul nuovo Apple Watch Serie 4 è senza dubbio la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dallo smartWatch. Questo è possibile grazie al sensore leggi di più...