Ziti alla genovese

(Di sabato 29 dicembre 2018)Ingredienti un kg circa di girello di sp(o girello) di vitellone oppure un kg circa di girello di spdi manzo un bel nervetto (facoltativo) un chilo e 1/2 di cipolle bionde 80 g circa di pancetta tesa in un unico pezzo 30-40 g di grasso di prosciutto in un solo pezzo (o lardo) 4-5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 1/2 cucchiaio di concentrato di pomodoro un bicchiere di vino bianco una grossa carota 2 coste di sedano una foglia di alloro sale 600 g diParmigiano grattugiato PREPARAZIONE DELLA RICETTA Per prima cosa, spello le cipolle, le divido a metà e le affetto molto sottili. Pulisco sedano e carota e li trito. Taglio 4 o 5 lunghi filettini di grasso di prosciutto e li utilizzo per steccare la carne in altrettanti punti, poi lego la carne stessa con qualche giro di spago. Taglio la pancetta a pezzi grossi.Scaldo l’olio in un’ampia casseruola a ...