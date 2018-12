Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2

Nintendo mette in mosTra i videogiochi indie per Switch : ecco la presentazione Nintendo Indie World 2 : Volendo ribadire il suo impegno nel supporto ai titoli Indie su Nintendo Switch, questa mattina Nintendo ha tenuto la presentazione Indie World 2 tutta dedicata al videogioco indipendente, mostrando anche qualche nuova produzione non ancora annunciata.Se alcuni dei videogiochi mostrati sono già usciti nel mercato occidentale (come Overcooked! 2), altri sono assolute novità, almeno per Nintendo Switch. Potete trovare la presentazione completa ...

Il protagonista di Mamma ho Perso L'Aereo commenta i videogiochi Tratti dai suoi film : In un nuovo esilarante video di Angry Video Game Nerd, riporta VG247, possiamo vedere niente meno che Macaulay Culkin, noto ai più come protagonista dei film de Mamma ho Perso L'Aereo, mentre commenta i videogiochi tratti dai suoi iconici film.Come possiamo vedere si tratta di un peculiare filmato della durata di ben 20 minuti in cui possiamo scoprire, forse per la prima volta, la miriade di videogiochi tratti dai celebri film che hanno segnato ...

Beyon the Gate - la startup che punta all’educazione Tramite realtà virtuale e videogiochi si racconta ai nostri microfoni : Alla Milan GamesWeek, in area Indie, abbiamo incontrato Giulia Avogaro del team di Beyond the Gate, startup milanese che sviluppa progetti educativi tramite la realtà virtuale e i videogiochi. Beyond the Castle è un percorso che nasce per raccontare la storia del Castello Sforzesco di Milano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di un arciere o balestriere e partecipare alla difesa delle mura, il tutto all’interno delle strutture ...

Android in allarme - utenti infetti da app di videogiochi conTraffatte : Negli ultimi giorni, più di mezzo milione di utenti Android ha scaricato sul propri dispositivo diverse applicazioni maligne provenienti dal Google Play Store. Per la precisione riguarda programmi che si spacciavano come videogiochi di corse e simulatori di guida. Le applicazioni interessate invece, non erano altro che trabocchetti pensati da hacker. Le applicazioni dannose scaricate sul sistema Android sono risultate sottrarre dati e non solo, ...

Carlo Calenda contro l'uso dei videogiochi : "Impediscono lo sviluppo del ragionamento. A Casa mia non enTrano" : A far infuriare Carlo Calenda, più della politica sono stati i videogiochi. L'ex ministro dello sviluppo Economico ha espresso una dura posizione verso i giochi elettronici, arrivando a considerarli "Una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento- per poi aggiungere- A Casa mia non entrano".Il post di Calenda ha suscitato reazioni varie, tra l'approvazione e delle critiche più o meno ...

Le incredibili conTraddizioni della Cina Tra il successo sTratosferico di Steam e un governo che continua a bloccare l'approvazione dei videogiochi : Nel mese di agosto vi abbiamo parlato di come gli organi regolatori cinesi avessero sostanzialmente bloccato l'approvazione delle licenze per i videogiochi congelando, di fatto, un intero settore. Tra un'importante ristrutturazione all'interno di diversi dipartimenti del governo e una certa preoccupazione per tematiche come la violenza e il gioco d'azzardo all'interno dei videogiochi, sia i giochi mobile che quelli console si sono ritrovati di ...