Spostato il concerto di Gazzelle all’Estragon di Bologna | nuova location con biglietti in

(Di sabato 29 dicembre 2018)Ildiall'Estragon diha una. L'organizzazione ha così risposto alla massiccia richiesta di, facendo transitare il live in unadi capienza maggiore. Iacquistati per l'Estragon rimangono validi anche per assistere alal PalaEstragon, mentre sono resi disponibili nuovi tagliandi d'ingresso su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna avverrà secondo le modalità abituali a cominciare da quella con corriere espresso. Rimane valida la possibilità di scegliere il ritiro sul luogo dell'evento, con passaggio in cassa muniti della copia ottenuta al momento dell'acquisto su TicketOne e un proprio documento d'identità valido. I ticket possono ottenersi anche tramite stampa a casa, in modo da evitare code in cassa e costi aggiuntivi per il recapito al proprio domicilio ma possono ...