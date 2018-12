San Donato di Ninea Esperienze professionali a confronto con Otto Torri

AlesSandro Maria Montresor operato al Bambin Gesù : il papà ha donato le cellule per salvarlo : È stato operato a Roma il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il bimbo ffetto da Linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh). Il Bambino è stato trasferito dall'ospedale...

Torneo dei Quartieri - sport e solidarietà a San Donato : Home Politica Cronaca sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Sanità - Cns : “1 donatore di Sangue su 1.000 scopre l’infezione durante un prelievo” : Un donatore di sangue su mille scopre di avere un’infezione, grazie alle analisi necessarie prima del prelievo. Lo evidenziano i dati raccolti dal Centro nazionale sangue (Cns), che oggi ha organizzato sul tema il convegno ‘La sorveglianza delle malattie trasmissibili: gestione degli esiti dei test di qualificazione biologica e del donatore non idoneo’. Nel 2017 quasi duemila persone, circa l’1 per mille del totale dei ...

Un donatore su mille scopre un'infezione andando a donare Sangue : Roma, 20 dic., askanews, - Nel 2017 quasi duemila persone, circa l'uno per mille del totale dei donatori, hanno scoperto di avere un'infezione da virus dell'epatite B o C, HIV o Treponema pallidum ...

Presentate a San Donato le nuove opportunità del Gal Valle Cupa : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Accademia dello Sport - donato un ecografo a SOS Solidarietà in Oncologia San Marco : nonché figura di assoluto rilievo nel mondo imprenditoriale bergamasco -. La nostra Onlus lavora per alleviare i disagi dei malati oncologici, per essere d'aiuto a chi affronta questi momenti ...

Usa - a bimba malata di cancro serve Sangue rarissimo : è caccia globale al donatore : caccia globale a un donatore di sangue per una piccola paziente affetto da tumore. Ha due anni e per combattere il tumore al cervello che l’ha colpita – un neuroblastoma – avrebbe bisogno, per tutta la durata dei trattamenti, di diverse trasfusioni di sangue, ma di un tipo che è fra i più rari al mondo. La piccola di nome Zainab Mughal vive negli Usa: per lei è scattata una maxi mobilitazione senza frontiere, alla ricerca di un ...

Ha 2 anni - un tumore e Sangue rarissimo : cercasi donatore : OneBlood sta lavorando con altre banche del sangue e con l'American Rare Donor Program, un programma che trova donatori di rari tipi di sangue in tutto il mondo. "Il sangue non la curerà, ma è molto ...

Influenza - Iss e Cns : “Vaccino gratis per i donatori di Sangue in tutte le Regioni” : L’offerta della vaccinazione antInfluenzale gratuita per i donatori di sangue è stata attivata da tutte le Regioni. Lo rendono noto l’Istituto superiore di sanità e il Centro nazionale sangue (Cns), quest’ultimo autore di una survey che ha coinvolto le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (Src). Secondo i risultati, i donatori di sangue possono vaccinarsi gratuitamente come previsto dalla circolare ...

C'è un donatore per AlesSandro - ma non è disponibile da subito : l'ultima speranza per il piccolo : Il bambino sarà trasferito da Londra nella Capitale, all'ospedale Bambino Gesù, per essere sottoposto alle cure di un'équipe...

Il piccolo AlesSandro ha trovato un donatore di midollo : “Ma è disponibile solo da gennaio” : Il donatore di midollo osseo compatibile con Alessandro Maria Montresor è stato trovato ma si è reso disponibile solo da metà gennaio. I genitori: “Tale tempistica purtroppo è incompatibile con la malattia del nostro bimbo, che come sapete richiede un trapianto il prima possibile”. Alla famiglia è stato proposto di portare il bimbo a Roma per sottoporlo alle cure dell’equipe italiana.Continua a leggere

AlesSandro ha trovato un donatore compatibile - ma ora è corsa contro il tempo : I genitori di Alessandro Maria Montresor confermano su Facebook: "È vero, c'è un donatore ma ha dato disponibilità solo per...

Londra - il donatore per il piccolo AlesSandro si ritira - la famiglia : 'Non c'è più tempo' : Era già una grandissima corsa contro il tempo, ma adesso la preoccupazione e l'allarme sta aumentando di minuto in minuto, di ora in ora, visto che il donatore per il piccolo Alessandro Montresor, di appena diciannove mesi, non si riesce a trovare. O meglio, dopo una lunga ricerca era stato individuato un donatore altamente compatibile che avrebbe potuto mettere in salvo il piccolo che è affetto da infoistiocitosi emofagocitica, ma che purtroppo ...

Il donatore di midollo per il piccolo AlesSandro si ritira - la famiglia : “Aiuto - non c’è più tempo” : Dopo una lunga ricerca era stato individuato un donatore altamente compatibile per salvare il piccolo Alessandro Montresor, 19 mesi, affetto linfoistiocitosi emofagocitica. Purtroppo si è ritirato, gettando la famiglia nello sconforto. Ora serve un altro donatore, ma non c'è molto tempo: il 30 novembre scade il farmaco che lo sta tenendo in vita.Continua a leggere