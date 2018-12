Pd all' attacco della Giunta e di Toma | poco presenti in consiglio | assenti al dialogo coi

Pensioni flessibili : Governo su quota 100 - minoranza all'attacco e sindacati in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 dicembre 2018 vedono crescere il pressing dei sindacati sul Governo in merito al tema dei tagli alle rivalutazioni degli assegni. Un confronto che però registra la decisa replica dell'esecutivo, che ricorda comunque la presenza di aumenti per tutti gli italiani. Nel frattempo prosegue anche la stesura del decreto riguardante le Pensioni anticipate tramite quota 100, oltre allo stop dell'Aspettativa di ...

Terrorismo - attacco contro bus di turisti vicino alle piramidi : morti e feriti : Un attacco terroristico in piene vacanze di Natale, quando l'Egitto è una delle mete più visitate dai turisti stranieri: al Cairo una esplosione si è verificata su un bus di turisti nel quartiere di Giza, vicino alle piramidi. Ne dà notizia il ministero dell'Interno egiziano, aggiungendo che ci sare

Manovra - la Camera avvia la terza lettura. Opposizione all’attacco : Per stringere i tempi d’esame, i relatori di maggioranza hanno rinunciato ad intervenire nella discussione generale. A metà pomeriggio attesa la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo. Il Pd deposita alla Consulta un ricorso sull’iter a tappe forzate del ddl Bilancio...

Manovra - la Camera avvia la terza lettura. Opposizione all'attacco : Attesa per la richiesta della fiducia Per stringere i tempi d'esame, i relatori di maggioranza hanno rinunciato ad intervenire, consegnando il testo del loro discorso: una scelta di economia dei ...

Minutella ancora all'attacco di Papa Francesco : Dica che lei non è il Papa e che il suo scopo è quello di distruggere la Chiesa su ordine dei poteri forti del mondo. Lo dica se ha veramente coraggio. Io, scomunicato e sospeso, ho la gioia di ...

Rita Dalla Chiesa - devastante attacco alla Raggi : raffica di insulti : Rita Dalla Chiesa è esasperata Dalla condizione della sua amata città, Roma. Si rivolge direttamente al sindaco Virginia Raggi. “Se vuole venire a prendere un caffè a casa mia io sono sempre disponibile", dice al Giornale, "casa mia è aperta al Sindaco e a chiunque voglia venire a vedere con i prop

L'ong Sea Watch torna all'attacco : "Berlino colpevole come Italia" : Da qui sono iniziati gli attacchi ai Paesi europei e alla politica giallo verde. E visto che nessun governo ha ceduto a Sea Watch, la ong tedesca ha chiesto alla propria base di intervenire. Lo ha ...

Nadia Toffa in chemioterapia alla vigilia di Natale - l'attacco dell'hater : «Hai ricevuto il tuo dono». Lei reagisce così : Nadia Toffa in chemioterapia alla vigilia di Natale, l'hater l'attacca e lei reagisce così . La conduttrice delle Iene è una leonessa e anche durante le feste continua a combattere con coraggio la sua ...

Milan - pesantissimo attacco di Salvini : critiche durissime del ministro dell’Interno all’indirizzo di Gattuso : Nel commentare il pareggio del Milan ottenuto sul campo del Frosinone, Salvini non ha risparmiato pesanti critiche a Gattuso “Una squadra così senz’anima, senza idee, senza un costrutto non me la ricordo negli ultimi anni e sì che ho iniziato a tifare Milan quando era in serie B“. Fabrizio Corradetti/LaPresse In una diretta su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini non nasconde la sua delusione di tifoso ...

Clamoroso allegri - l’allenatore della Juve furioso : attacco al presidente De Laurentiis : furioso il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, l’allenatore bianconero al termine del pareggio contro l’Atalanta alza la voce, nel mirino il presidente del Napoli De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport: “Non sono di buonumore e mi girano un po’ le scatole. La squadra ha fatto un buon primo tempo, loro hanno fatto gol sull’unica occasione avuta. Sapevamo che la partita fosse difficile potevamo anche ...

Luciano Moggi e le polemiche per la sua visita alla Juventus : la dura risposta e l’attacco ad Oriali : Luciano Moggi non le ha mandate a dire dopo la sua visita alla Juventus che ha fatto un po’ discutere in queste ore Luciano Moggi è tornato a far parlare di sè nelle ultime settimane. La sua visita al ritiro della Juventus ha fatto discutere e l’ex dirigente ne ha parlato a TuttoJuve alimentando qualche polemica sopratutto relativamente alla posizione di Oriali: “Io ci vado, non è la prima volta. Le hanno fatte alcuni ...

La Samp alla prova contro il Chievo - in attacco titolare Caprari : Genova - Una Sampdoria in gran forma, 10 punti nelle ultime quattro gare, cerca i tre punti contro il Chievo dell'ex-Di Carlo , reduce da 6 pareggi di fila ma ancora alla ricerca del primo successo in ...

Anonymous all'attacco : violati i database della sanità italiana : Un cyber-attacco ai database della sanità italiana per evidenziarne le criticità e la scarsa sicurezza: sarebbero queste le motivazioni che avrebbero spinto alcuni membri di Anonymous Italia, gruppo di cyber-attivisti e hacker senza volto, a violare i database di alcune ASL ed enti correlati al sistema sanitario nazionale nella giornata del 24 dicembre. Nello specifico, sarebbero stati colpiti una decina di siti di associazioni di categoria, ...

Siria - neutralizzato attacco missilistico vicino alla capitale Damasco : Nello stesso momento viene attivata anche la difesa aerea di Israele, per intercettare un attacco dalla Siria