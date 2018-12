Napoli | che fatica col Bologna ma alla fine è 3-2 | - 9 dalla Juve

Live Napoli-Bologna 3-2 Mertens - che gol : nuovo vantaggio : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

“Siamo tutti Koulibaly” - il grande cuore di Napoli : maschere e striscioni per dire NO al razzismo [GALLERY] : Dopo quanto accaduto durante Inter-Napoli, i tifosi partenopei hanno deciso di mettere su una protesta pacifica per dire no al razzismo: maschere e striscioni di solidarietà verso Kalidou Koulibaly Il mondo del calcio italiano, proprio sotto Natale, si è ritrovare a fare i conti con il razzismo. Nonostante manchino pochi giorni al 2019, la mentalità di alcuni ‘tifosi’ continua a restare retrograda e ignorante. L’ultimo ...

I compagni con la sua maglia - i tifosi con le maschere : tutti con Koulibaly - Le foto Napoli-Bologna 0-0 : la diretta : La squadra di Ancelotti in campo dopo i fatti di San SiroPrima della partita con il bologna iniziativa di solidarietà con il senegalese, insultato (e poi espulso) mercoledì a San Siro contro l’Inter

Gazzetta : Napoli-Bologna - le curve non indosseranno la maschera di Koulibaly : L’iniziativa per Kalidou Ne abbiamo scritto ieri, rilanciando l’invito del gruppo “Quelli dal Sangue Azzurro”: Napoli-Bologna sarà la (nuova) partita della maschera per Kalidou Koulibaly. Dopo Napoli-Carpi del febbraio 2016, un’altra sfida contro una squadra emiliana nel segno dell’antirazzismo. Molti tifosi indosseranno la fotocopia del volto di Kalidou appena prima del match. Molti, non tutti: gli ultrà non ...

Napoli-Bologna oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla | Le probabili formazioni : oggi (sabato 29 dicembre) alle ore 18.00 il Napoli ospiterà al San Paolo il Bologna nella 19ma giornata di Serie A. I partenopei, reduci dalla sconfitta negli ultimi minuti contro l’Inter, sono pronti a ritrovare subito i tre punti davanti al proprio pubblico. Ancelotti dovrà fare però a meno di Koulibaly e Insigne, squalificati, e dell’infortunato Hamsik. Spazio quindi a Maksimovic in difesa, Zielinski a centrocampo e Milik in attacco insieme a ...

Inter-Napoli - cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

