MELONI E MARSILIO A MONTESILVANO PER CERTIFICARE L’INCAPACITÀ DECENNALE DEL CENTRODESTRA

abruzzo24ore.tv

: RT @newstown_aq: #Abruzzo verso le #regionali. #Meloni con #Marsilio alla foce del Saline, appello a #DiStefano: ”Ci aiuti a vincere” https… - NelloAvellani : RT @newstown_aq: #Abruzzo verso le #regionali. #Meloni con #Marsilio alla foce del Saline, appello a #DiStefano: ”Ci aiuti a vincere” https… - newstown_aq : #Abruzzo verso le #regionali. #Meloni con #Marsilio alla foce del Saline, appello a #DiStefano: ”Ci aiuti a vincere… - ekuonews : Il candidato presidente alla Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha accompagnato questa mattina il presidente nazional… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Pescara - Ridicola passerella sulle sponde del fiume Saline (Sito di bonifica di interesse regionale) da parte di Giorgia(Fratelli d’Italia) e del candidato alla regione Abruzzo per ilMarco. Giorgiacon le sue dichiarazioni è venuta al’incapacità delal governo della città, figuriamoci alla guida della Regione. Incapacità che vengono da lontano. Tra il 2010 e il 2012, l’allora Giunta regionale Chiodi () impiegò oltre un anno per commissariare la giunta comunaleCordoma sempre diper la mancata messa in sicurezza della discarica di Villa Carmine. Messa in sicurezza a tutt’oggi non ancora conclusa!L’accordo di programma tra comuni, ministero e regione, con le risorse assegnate e non spese risale al 2009! L’allora assessore all’ambiente della giunta Cordoma Ernesto De ...