Lo strano caso del video di Kevin Spacey a Natale | Hollywood critica | il web si spacca

(Di sabato 29 dicembre 2018)Ammettetelo: anche voi siete tra i curiosi che non hanno resistito a guardare ildi? Dopo oltre un anno dallo scandalo sessuale che l'ha coinvolto, l'attore Premio Oscar è tornato, a sorpresa, per difendersi dalle accuse - finora sono decine. Il 7 gennaio dovrà anche confrontarsi in tribunale per una denuncia di molestia.Il breve, della durata di tre minuti circa, ha generato diverse polemiche sul web. Con indosso un vistoso grembiule da cucina,dà vita a unomonologo in cui imita il personaggio da lui interpretato (e poi tagliato fuori) in House of Cards. Non è unche il titolo delsia "Let me be Frank". L'attore si difende e, sicuro di sé, confessa: "Presto scoprirete la verità", prima di concludere con un agghiacciante: "Vi sono mancato?". Se il web si èto, tra chi lo accusa di essere raccapricciante e chi ...