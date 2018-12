: Breaking News #Galapagos, vietati i fuochi d'artificio - Cyber_Feed : Breaking News #Galapagos, vietati i fuochi d'artificio -

Il governo dell'arcipelago delleha approvato un provvedimento che proibisce d'ora in poi ipirotecnici usati per l'arrivo del nuovo anno. Lo ha annunciato su Twitter la presidentessa del Consiglio, Tapia Nunez. Si tratta, ha sottolineato la presidentessa, di "un regalo per l'Ecuador e per il mondo nella prospettiva di una migliore conservazione del patrimonio faunistico". Leposseggono specie animali uniche e sono state dichiarate dall'Unesco Patrimonio naturale dell'umanità.(Di sabato 29 dicembre 2018)