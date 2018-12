Cori | pure Ulivieri sfida Salvini | colpa di chi dice ' Prima gli italiani'

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) "Nello stadio si riflette il clima del paese. Alla base c'è un concetto espresso negli ultimi tempi in cui si: 'gli'". Renzo, presidente dell'Assoallenatori, si scaglia indirettamente contro Matteo: secondo il mister toscano, irazzisti sono anche frutto degli slogan utilizzati dal capo della Lega.L'Huffington Post riporta alcune dichiarazioni di Uliveri in merito alle polemiche degli ultimi giorni, dopo i "buu" di San Siro all'indirizzo del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. "Serve un cambiamento di cultura", sostiene l'ex allenatore, tra le altre, di Bologna e Cagliari. "Se chi parla davanti ai microfoni parla così, la gente gli va dietro. Io sto parlando di fatti". Poi l'attacco esplicito: "Questo 'gli' non mi garba, mi sono sempre sentito cittadino del mondo".non ha mai nascosto le sue simpatie di sinistra ...