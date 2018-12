Stadio Ferraris | inizia la ristrutturazione | Genoa e Samp vogliono acquistarlo

Stadio Ferraris - il Comune potrebbe decidere di non vendere l’impianto : Il Comune di Genova potrebbe optare per un'altra strada dopo l'asta andata deserta: la concessione del diritto di superficie senza trasferimento di proprietà. L'articolo Stadio Ferraris, il Comune potrebbe decidere di non vendere l’impianto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.