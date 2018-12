Scontri Inter-Napoli | identificati 9 aggressori Daspo per 7

Dopo gli Scontri di Inter - Napoli gli sconfitti siamo noi ultras : Ecco la rubrica "Tifare contro" curata da Giovanni Francesio per il Foglio sportivo che troverete in edicola sabato 29 dicembre Era abbastanza prevedibile, Dopo la disastrosa serata di mercoledì, che la frase d’ordinanza fosse “non si può morire per una partita di calcio nel 2018”; frase che però

L'arte marziale pastorale di cui era appassionato il tifoso interista morto durante gli Scontri : Daniele Belardinelli, il tifoso interista morto durante gli scontri dopo la partita Inter Napoli, era un tifoso, un ultrà, un uomo legato agli ambienti di estrema destra, e un fine conoscitore di arti marziali. Questo il ritratto che ne emerge leggendo i quotidiani nazionali che oggi stanno dedicando agli scontri di mercoledì scorso ampio spazio. La sua passione per le arti marziali rileva un dettaglio forse trascurabile ai fini ...

Scontri Inter-Napoli - il premier Conte : “Serve un segnale forte e l’inasprimento delle pene” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha condannato gli Scontri avvenuti prima di Inter–Napoli e ha prospettato soluzioni dure per arginare le violenze dentro e fuori gli stadi: “Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione. Sono molto costernato a scoprire e non è la ...

Scontri e cori razzisti durante Inter-Napoli - Laura Boldrini : “Il campionato deve fermarsi” : "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i cori razzisti. Il campionato deve fermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppi razzisti e violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ...

Scontri Inter-Napoli - il blitz militare degli ultrà con martelli e roncole : Milano, follia prima di Inter-Napoli: l’agguato di un centinaio di teppisti. Armati di martelli e roncole, uno di loro muore travolto da un Suv

Inter-Napoli - spunta un nuovo video degli Scontri : “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione : spunta un nuovo video degli scontri che hanno segnato la vigilia della partita tra Inter e Napoli, a Milano. Le immagini delle violenze tra le due tifoserie sono state riprese da un residente di via Novara. L'articolo Inter-Napoli, spunta un nuovo video degli scontri: “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter-Napoli - la moglie dell’ultrà morto negli Scontri racconta il suo Daniele : “era un gran lavoratore” : Daniele Belardinelli raccontato dalla moglie Cristina: il capo Ultrà del Varese morto nei pressi di San Siro dopo Inter-Napoli era un grande lavoratore Dopo gli scontri del post partita tra Inter e Napoli, il calcio si stringe intorno alla famiglia di Daniele Belardinelli, tifoso morto durante la guerriglia scatenatasi nei pressi di San Siro. Due giorni dopo la tragedia, il capo Ultrà del Varese, investito da un Suv vicino ...

Scontri Inter-Napoli - l’audio shock di un tifoso : “li abbiamo uccisi - hanno spostato il morto e ci hanno applaudito” [VIDEO] : Emergono nuovi dettagli shock sugli Scontri prima del match di campionato tra Inter e Napoli che ha portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Un 35enne non ce l’ha fatta dopo essere stato investito da un van, le condizioni sono sembrate subito gravi fino al decesso che è avvenuto nella mattinata di ieri. Si è valutata anche la possibilità di sospendere la giornata di campionato ma alla fine la Serie A scenderà in campo ...

TIFOSO MORTO NEGLI Scontri DI INTER-NAPOLI/ Il marcio del pallone e la nausea della retorica : Ieri è deceduto all'ospedale San Carlo di Milano Daniele Belardinelli, l'ultrà investito dopo la partita INTER-NAPOLI di mercoledì.

Scontri Inter-Napoli - ecco cosa è successo prima e dopo la partita : agguato pianificato dagli ultrà interisti - del Varese e del Nizza : Alle 19.30 gli ultrà, un centinaio, coperti da passamontagna e armati di mazze da baseball, coltelli, bastoni e asce, si sono aperti l’assalto coperti dai fumogeni e hanno circondato un convoglio di pulmini e macchine con a bordo ultrà napoletani

