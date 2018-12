Salvini dice no alla chiusura degli stadi dopo la morte dell' ultrà

Salvini e la pasta al ragù : "Chi lo dice a Renzi?" : Dopo pane e nutella , caffè e arancino al ragù , è arrivata l'ora della pasta al pomodoro. Matteo Salvini non perde occasione per pubblicare tutto ciò che mangia e beve sui social e pungere così la ...

Ultrà morto - Salvini contro giudice sportivo : Sbagliato chiudere stadi : Ultrà morto, Salvini contro giudice sportivo: Sbagliato chiudere stadi Saranno interrogati domani i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati per gli scontri prima della partita Inter-Napoli nei quali Daniele Belardinelli (CHI ERA ). Emessi sette Daspo Parole chiave: ...

San Siro chiuso ai tifosi - Salvini contro il giudice sportivo - : L'ex milanista in un'intervista a La Gazzetta dello Sport risponde così al ministro: 'Giusto non sospendere la gara? Non è così, non sono d'accordo. La gara andava fermata, perché il giocatore si ...

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 dicembre : La mafia torna ad ammazzare. E Salvini fa lo spot alla Nutella : Pesaro Ucciso il fratello di un pentito. Aveva il nome sul campanello L’agguato – Venti colpi sparati in pieno centro a un incensurato che viveva in un appartamento del Viminale. La pista della vendetta di ’ndrangheta di Sandra Amurri e Antonio Massari Il ritorno degli zombie di Marco Travaglio Per qualcuno è un’ottima notizia, per altri pessima. Ma nel 2019 torna il Pd. Certo, ridimensionato dalle elezioni (che comunque ne fecero ...

Migranti - Sea Watch chiede un porto sicuro : Salvini dice no : Dopo il no a Open Arms (che annuncia che "i viveri stanno finendo") il ministro dell'Interno Matteo Salvini interviene...

Lucca - giudice sotto scorta dopo essere stato minacciato nei commenti a un post di Salvini : dopo un ironico "evviva la giustizia italiana" scritto su Facebook dal vicepremier Matteo Salvini, gli utenti dei social si sono scatenati in pesanti insulti e minacce rivolte al giudice Gerardo Boragine. Il magistrato, che è stato menzionato dal ministro per l'assoluzione di alcuni contestatori ad un comizio della Lega, è ora sotto scorta. Patronaggio, Spataro e Boragine: i tre magistrati attaccati da Salvini Non è la prima volta che Matteo ...

Giudice contestato da Salvini sotto scorta per minacce. Il ministro : "Mi dissocio ma rivendico diritto di parola" : finito sotto scorta il Giudice Gerardo Boragine 'fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce' nei commenti a un post su facebook di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva criticato la ...

È stata assegnata la scorta a un giudice per gli insulti ricevuti nei commenti di un post su Facebook di Matteo Salvini : È stata assegnata la scorta al giudice Gerardo Boragine per gli insulti ricevuti nei commenti di un post su Facebook del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Boragine era stato giudice in un processo in cui erano stati assolti 26 giovani denunciati

Giudice sotto scorta dopo minacce nei commenti di un post di Salvini - : Protezione per Gerardo Boragine "fatto oggetto di pesanti insulti" sui social. Il ministro dell'Interno aveva scritto "evviva la giustizia italiana" dopo l'assoluzione di 26 giovani processati dopo ...

Giudice sotto scorta dopo minacce nei commenti di un post di Salvini : Giudice sotto scorta dopo minacce nei commenti di un post di Salvini Protezione per Gerardo Boragine “fatto oggetto di pesanti insulti” sui social. Il ministro dell’Interno aveva scritto “evviva la giustizia italiana” dopo l’assoluzione di 26 giovani processati dopo una manifestazione del 2015 contro il leader ...

Minacce e insulti a un giudice nei commenti a un post di Matteo Salvini - l’Anm Toscana : “Assegnata scorta” : “Zecche con la toga”, “magistrati delinquenti”, “invito gli italiani a tirare sassi ai giudici”, “Quando escono dal Tribunale contestiamo e tiriamo sassi anche noi”. Erano molti i commenti inferociti a un post del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che commentava l’assoluzione di 26 processati dopo una manifestazione del 2015. Per questo il Comitato per l’Ordine e la sicurezza ...

Insultato e minacciato nei commenti a un post di Salvini - giudice finisce sotto scorta : È sotto scorta, per decisione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica di Lucca, il giudice Gerardo Boragine "fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce" nei commenti a un post su facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo dice l'Anm Toscana che esprime solidarietà al giudice che ha assolto 26 giovani processati dopo una manifestazione del 2015."Evidentemente aggredire e lanciare sassi per qualcuno non ...

Salvini smentisce i suoi e dice sì al potenziamento dell’aeroporto di Firenze : Roma. Matteo Salvini cambia rotta alla posizione della Lega sugli aeroporti toscani. Dopo giorni di duelli, anche interni, al Carroccio, il segretario prende parola e dice che lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze non è in discussione. “L’Italia ha bisogno di più porti, più aeroporti, magari coordin