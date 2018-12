Etna | Cdm vara stato di emergenza per comuni colpiti dal sisma

Terremoto Catania e Etna - da Cdm ok a stato emergenza per 9 Comuni - : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato il via libera emergenziale per 12 mesi per l'evento sismico che ha colpito il territorio siciliano il 26 dicembre. Dal governo 10 milioni ad attività soccorso-...

Etna - per Stato Emergenza il CdM alle 19 : 10.35 La dichiarazione dello Stato di Emergenza per le zone del catanese colpite dal terremoto è al centro del Consiglio dei ministri convocato stasera alle 19. Ieri i vicepremier Salvini e Di Maio, a Catania, hanno assicurato l'impegno del governo per la popolazione colpita dal sisma e per le imprese. Di Maio ha annunciato un provvedimento per la "sospensione dei mutui" per le persone in difficoltà. Oggi come già annunciato ieri dal premier ...

Etna - oggi il CdM per i primi aiuti ai comuni colpiti dal terremoto : Verrà dichiarato lo stato di crisi e per stanziare i primi fondi per far fronte all'emergenza. Oltre 400 gli sfollati. 1600 le abitazioni per le quali sono in corso le verifiche di agibilità -