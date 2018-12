Delitto di Pesaro - quanto vale l'omicidio di un pentito : Uccidere un collaboratore di giustizia è dannoso per un'organizzazione mafiosa. Perché uccidendo chi ha reso una testimonianza su un clan o un suo parente si convaliderebbe il contenuto della confessione. La morte di Bruzzese potrebbe essere una vendetta per ciò che ha fatto e...

Delitto Pesaro - Salvini : Bruzzese aveva chiesto uscita da protezione : «Sono situazioni - ha osservato - che prescindono dalla politica. Il mio dovere è mettere a disposizione soldi per assumere più poliziotti, vigili del fuoco e carabinieri e questo c'è. Come ...

Il Delitto di Pesaro - la polemica sulla Nutella di Salvini e quello che non ha funzionato : Era di livello minimo il dispositivo di protezione per Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un pentito di ‘ndrangheta, che è stato ucciso la sera del 25 dicembre a Pesaro. Non era persona nuova, come accade a chi ha protezione massima, non aveva cambiato identità. Sul citofono c’era il suo cognome, la casa però gli era stata data dal ministero dell’Interno come lo stipendio che l’uomo percepiva. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ...