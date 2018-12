Bormio sempre più Azzurra | dopo la Libera Paris ha vinto anche il SuperG 

lastampa

(Di sabato 29 dicembre 2018) Magica doppietta per l’azzurro Dominikche,il successo di ieri in discesa, hain 1.29.95il superG di cdm di, ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l’austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96. Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.30....